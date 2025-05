Belén Esteban anuncia su salida de 'La Familia de la Tele' tras sus malas audiencias

Belén Esteban ha anunciado su posible salida de 'La Familia de la Tele'. Tan solo una semana después del estreno y en plenas malas audiencias del formato, la colaboradora ha confirmado que no quiere seguir en La 1. Pese a que su salida aún no está confirmada, Belén Esteban ha revelado en directo que quiere dejar 'La Familia de la Tele'.

"No estoy incómoda, no quiero estar en este programa porque no soy la Belén Esteban que quiero ser. Tengo mis días, pero me considero una tía divertida, se mete en los temas y habla... No quiero enfadarme contigo, pero todos los compañeros lo pagamos contigo", arrancaba explicando Belén Esteban en 'La Familia de la Tele'.

"No me reconozco a mi misma, pero tampoco a los demás", añadía. De este modo, señalaba lo que no le gustaba de 'La Familia de la Tele': "No voy a mentir. De primeras no me gusta el formato porque los temas no me gusta ninguno, que ya los han tratado antes en todas las cadenas. Creo que tenemos una capacidad, que conozco la capacidad de todos, para hacer cosas nuevas".

| RTVE

Además, también criticaba el horario, con las series en medio, y los nuevos presentadores: "Soy una tía muy observadora y sé que recibes órdenes y oigo (dirigido a María Patiño). Veo a Aitor Albizua e Inés Hernand, sobre todo Aitor, es como si a mí me metes a 'Cifras y Letras'".

"No puedo hablar, empiezo un tema y se me corta, no puedo acabar una frase... Pero a lo mejor es culpa mía. Yo me quiero ir del programa. Quiero hablar con Óscar y Adrián porque me quiero ir, no lo sabe nadie, solo mi marido", revelaba por sorpresa Belén Esteban.

"Ayer cuando hubo la movida, fue por una tontería, pero me agobié. No quiero ser la Belén Esteban que fue en esos años de 'Sálvame'. Esos años en los que me seguían las cámaras, me daba la vuelta y contestaba, pero ya no quiero. No quiero que me vean echa polvo por una mayonesa", explicaba.

Además, Belén Esteban ha revelado que desde el principio no quiso participar en 'La Familia de la Tele', ni siquiera antes del desfile. "No es por estar en televisión española, tardé un mes y medio o dos en firmar el contrato", decía.