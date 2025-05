La nueva colaboradora que anuncia 'La Familia de la Tele' para su segunda semana

'La Familia de la Tele' suma a una nueva colaboradora a sus filas, que hasta el momento no estaba anunciada. Tras una primera semana floja en audiencias, el programa prepara cambios, como un nuevo fichaje. Sorprende, teniendo en cuenta que la mayoría de los colaboradores anunciados por el momento no han aparecido en 'La Familia de la Tele'.

De este modo, a través de sus redes sociales, 'La Familia de la Tele' ha anunciado la incorporación como colaboradora de Alba Carrillo. La modelo suma un nuevo proyecto en La 1, ya que actualmente colabora en 'D Corazón' y también lo hacía en 'Mañaneros' antes de su revolución y dejar fuera el corazón. De hecho, también tiene pendiente de estreno 'Pase sin llamar', un nuevo formato de entrevistas para el prime time que presenta junto a Inés Hernand, con la que ahora se reencuentra en 'La Familia de la Tele'.

Cabe destacar que Alba Carrillo y el equipo de 'La Familia de la Tele' ya coincidieron en la etapa en Telecinco. De hecho, la colaboradora llegó a tener una sección en 'Sálvame'. Sin embargo, su relación estuvo llena de altibajos, antes de que ella abandonase Telecinco poco después del 'Deluxe' en el que destapó su affaire con el guardia civil Jorge Pérez.

| RTVE

Mientras que Alba Carrillo aterriza en 'La Familia de la Tele', hay otros colaboradores anunciados que siguen esperando su momento para poder participar. Durante la primera semana, no aparecieron rostros como Bob Pop, Carlota Corredera o Martín Bianchi. Tampoco formaron parte el entrenador Cesc Escolá, la nutricionista Marta Verona, el jardinero Ignacio Guío, el veterinario Fernando Pérez o la educadora canina Lucrecia Mangialavori. No obstante, no sería de extrañar que su periodicidad no fuese semanal.

Recordamos que, el pasado viernes 9 de mayo, 'La Familia de la Tele' volvió a bajar en audiencias en sus dos bloques de emisión. En el primero, emitido de 15:54h a 17:11h, bajó tres décimas respecto al jueves hasta un 7,7% y 674.000. Sin embargo, el resultado más preocupante es en el segundo, que marca un pobre 5,9% y 411.000 seguidores.