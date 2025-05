Iker Jiménez reflexiona en 'Cuarto Milenio' sobre los políticos con un claro mensaje

Iker Jiménez volvió a dedicar 'El Cierre' de 'Cuarto Milenio' a reflexionar sobre su otro programa, 'Horizonte'. Apoyándose en la reacción del público, el comunicador puso el foco en lo que considera una fractura entre los representantes políticos y el ciudadano medio. La emisión de varios especiales sobre la DANA sirvió de catalizador para este análisis.

"Ocurrieron muchas cosas. Intuía que íbamos a salir reforzados de alguna manera, pero tampoco esperaba el aprecio de gente tan distinta en distintos entornos", compartió con visible asombro. De hecho, añadió que "tampoco es que contemos nada tan excepcional".

Lo que comenzó como una reflexión sobre el impacto televisivo pronto viró hacia una crítica directa al sistema político. "Para la España que trabaja, que sabe lo que es trabajar, sea cual sea su ideología o su color, hay como un hartazgo contra los políticos en general", sentenció Iker Jiménez.

| Cuatro

Además, recordó cómo, tras el paso de la DANA, no se asumieron responsabilidades políticas: "La DANA nos demostró que aquí no dimite nadie ante lo que había pasado. Entonces pienso que el español que trabaja, que hace su futuro sin delinquir, dice '¿oye, esto es una casta de verdad?'".

Con el mismo tono de denuncia, Iker Jiménez expuso lo que considera una desconexión estructural: "Nosotros nutrimos esa casta con el dinero que usted genera y nos da la impresión de que, ante momentos como los que hemos vivido esta semana o la DANA, no están a la altura. Estoy hablando en general".

"Muchas de las cosas que han hecho es ‘cloroformar’ a la sociedad para que no seamos conscientes de lo que están haciendo. Esto parece una milonga", lanzó, sin rodeos Iker Jiménez, dejando claro que su posicionamiento no responde a ningún alineamiento partidista: "Yo no pertenezco a ningún partido político, voy por libre".

Finalmente, Iker Jiménez quiso resumir en 'Cuarto Milenio' el contenido de su intervención, pero también el estado de ánimo que, según él, comparte buena parte de la población. "Hay un grupo de gente que se aprovecha de las circunstancias, ahí no dimite nadie, nadie se implica en nada, siguen cobrando dinerales... si uno es un poco inteligente, empieza a molestarle todo esto", añadió.