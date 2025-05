Chanel confiesa en 'La Revuelta' su dura etapa artística tras su éxito en Eurovisión

Chanel arrasa allá donde va, y su paso por 'La Revuelta' no fue la excepción. La artista protagonizó una entrada espectacular interpretando su nueva canción, 'Antillas', con una actuación digna de la Super Bowl.

Y es que, si Chanel dejó huella en España, fue por el famoso "Chanelazo" que protagonizó en Eurovisión 2022 con su tema SloMo. Aquel año, muchos la consideraron la auténtica ganadora moral del certamen, a pesar de haber quedado en tercer lugar.

Su espectacular actuación no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino también en su vida personal. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. Los dos años posteriores fueron especialmente duros a nivel profesional. Ahora, Chanel quiere dejar atrás esa etapa y presentarse ante el público con una nueva versión de sí misma.

| RTVE

Tras el auge vivido con el éxito de Eurovisión, el año 2022 no fue muy bueno para ella. "Al acabar Eurovisión bien. Lo malo vino a finales de año. Bastante mal, con mucho estrés", y 2023 fue "muy regulero", ha revelado la artista. "La industria me obligó a hacer cosas que no quería", ha lamentado en su entrevista en 'La Revuelta'.

"Me llevaban por un camino que yo no estaba disfrutando", asegura Chanel. Además, ha confesado que le llegó a coger miedo a componer y al estudio. "Me daba ansiedad y lloraba porque no quería ir al estudio". Esto le provocó trabajar bajo la presión de sacar en 2024 un álbum debut, 'Agua', con el que no se sintió cómoda: "Hay cosas que molan, pero no me sentía identificada, el proceso fue muy tedioso".

Gracias a la terapia psicológica y a la libertad de tomar sus propias decisiones, Chanel atraviesa actualmente "un momento muy guay, en una era que me gusta muchísimo". Está inmersa en una etapa creativa en la que prepara una gira ambiciosa, compone su propia música y se atreve a hablar de temas que antes no compartía. Reflejo de esto es su nueva canción y seguramente sus próximos trabajos donde próximamente se verá a una Chanel única y renovada.