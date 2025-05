Risto Mejide sentencia a Iker Jiménez por su labor tan polémica en la pandemia

Iker Jiménez protagonizó la segunda entrega de 'Viajando con Chester' en Cuatro. El programa estrenó su nueva temporada la semana pasada con la visita de Emiliano García-Page. Esta vez, el famoso presentador misterioso se ha reunido con Risto Mejide en una entrevista directa, pero sobre todo incisiva.

Es indudable que todo lo que hace o dice Iker Jiménez suele generar atención y debate. El presentador se ha consolidado como una figura controvertida, conocida por no callarse lo que piensa. Por eso, no son pocos quienes lo critican o lo consideran una persona polémica.

Y menos aún en el Chester con Risto Mejide, donde el periodista no ha dudado en sincerarse sobre todos los aspectos de su vida, desde su ideología política hasta los temas que le restan audiencia, pasando por las polémicas que lo han acompañado.

| Mediaset

Una de las polémicas en las que el presentador se vio inmersa, gira en torno a la época de la pandemia. Iker Jiménez dedicó uno de sus programas enteros al Covid, en este momento se le tachó de alarmista. Lo grabó quince días antes del Estado de Alarma, aunque el programa se emitió con solo cinco días de margen.

"En ese momento no sabíamos la gravedad porque se grabó antes. Cuando se grabó se dijo que 'nos van a encerrar, compren comida y papel higiénico. Pero lo más importante, van a morir personas en las residencias y van a faltar respiradores'. Y todo esto un mes antes, sin apenas afectados", declaraba exponiendo cómo él y su equipo se adelantó a los acontecimientos.

"¿No te daba miedo ser sensacionalista? Estabas acojonando a la gente", declaró Risto Mejide. El invitado relata que no fue fácil emitir ese programa, ya que era luchar contra los espectadores y contra los directivos. "Los directivos de la cadena me dijeron que no me podían creer".

Pero él se mantuvo firme con sus informaciones. "Les dije que iba a venir algo muy fuerte y que si enfermaba mi gente o mis niños, no me lo iba a perdonar en mi vida". Además, el presentador también ha reconocido haber sufrido las consecuencias de su atrevimiento: "No sé como no me cortaron el cuello, ese programa me generó muchos problemas que nunca he contado. Ese programa llevaba diez días grabado, mi mujer tuvo que lidiar con ello porque yo me fui", sentenció Iker Jiménez.