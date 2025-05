La confesión de Sebastián Yatra en 'El Hormiguero': estuvo en la cárcel

La semana comenzó para 'El Hormiguero' llena de novedades musicales. El programa recibió a Sebastián Yatra, que se encuentra en la promoción de su próximo disco, titulado como 'Milagro'. El cantante compartió vivencias personales, instantes divertidos y regaló a sus fans una actuación única.

También hubo tiempo para que, en el espacio de Pablo Motos, el invitado confesara acontecimientos nunca antes revelados. Uno de ellos fue su experiencia probando la ayahuasca y otro fue cuando le metieron en la cárcel.

Todo sucedió cuando el colombiano habló de la portada de su nuevo single y se le vino a la cabeza una anécdota que ocurrió cuando él tenía 18 años. "A mí una vez me metieron en la cárcel por saltar de un balcón", comenzaba desvelando Sebastián Yatra. "¿Sí?", preguntó sorprendido Pablo Motos con el objetivo de que el invitado explicara la situación. "Salí por un balcón corriendo y estaba saltando balcones. Me metieron en la cárcel", prosiguió explicando.

| Atresmedia

La historia tuvo lugar en Panamá, cuando el artista apenas tenía 18 años. Una experiencia que, aunque breve, dejó una marca significativa en su vida. Durante la entrevista, el conductor de las hormigas no tardó en preguntarle: "¿Cuánto tiempo te meten preso?". A lo que él respondió sin rodeos: "Estuve 27 horas en la cárcel".

Aquel episodio no fue nada fácil de sobrellevar. "Complicado, estuvo difícil. Lo pasé mal", confesó. Aun así, no dudó en resaltar el alivio que sintió al recuperar su libertad: "Pero celebré mucho cuando salí y fue una experiencia de vida". Lejos de tratarse solo de una anécdota, el joven artista asegura que ese momento lo marcó profundamente: "Me hizo valorar mucho la libertad", afirmó con seriedad.

En un tono algo más distendido, recordó también el impacto visual y emocional del encierro: "Era como una película estadounidense. Yo vestido de encarcelado", dijo entre risas, aludiendo al surrealismo de aquella vivencia que bien podría haber salido de un guion de cine. Eso sí, se hizo amigo de su compañero de celda.

En audiencias, la visita de Sebastián Yatra en 'El Hormiguero' de Pablo Motos hizo que arrancara la semana líder como el programa de entretenimiento más visto del día en audiencias con un 15,7% y 1.987.000.