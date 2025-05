Primeras palabras de Melody tras desaparecer después de Eurovisión con una petición

Tras varios días de ausencia y especulaciones, Melody ha reaparecido públicamente este lunes en 'Vamos a ver' de Telecinco. La cantante ha protagonizado una inesperada conexión en directo desde Mijas (Málaga), donde ha permanecido alejada del foco mediático desde su regreso de Eurovisión. Por lo tanto, lejos de hacerlo a través de RTVE, la cantante ha preferido hablar por primera vez con los micrófonos de Telecinco.

Su aparición ha sido breve pero significativa, ya que la artista ha explicado que su silencio no responde a ninguna estrategia ni enfado tras su resultado en el festival europeo. "No es cuestión de estar en silencio ni nada. Yo he decidido venirme a mi casa unos días porque tengo un niño pequeño y lo necesito", ha afirmado, desmintiendo todos los rumores sobre su supuesto malestar con la organización.

Melody también ha querido lanzar un mensaje de calma ante la expectación en torno a su figura: "Lo que yo pido es que estéis tranquilos. Hoy se va a publicar cuándo va a ser la rueda de prensa y os contaré cosas y anécdotas que me han pasado y que he vivido".

| Mediaset

Lo que más ha llamado la atención ha sido su sincero llamamiento a los medios para que respeten su intimidad y la de su hijo: "Pero se está formando una... y no entiendo qué es lo que está pasando. Yo sé que me queréis un montón, pero yo necesito salir hoy de paseo con mi niño. Es pequeño, es menor y quiero sacarle en su bicicleta y que no estéis aquí, pasando también calor".

"Bien sabe Dios que os voy a atender sin problema porque lo he hecho siempre. Soy una curranta y yo os doy vuestro sitio. Y nada, que estéis tranquilos porque yo estoy bien y voy a dar las declaraciones muy prontito", añadía Melody.

Sobre si considera que ha salido mal parada del certamen, su respuesta ha sido clara: "Jamás, jamás. El arte y la música siempre están por encima de todo y lo que a mí me quiere la gente también". Preguntada por la polémica en torno al televoto, la cantante ha preferido guardarse su valoración: "Lo diré en la rueda de prensa todo".

De este modo, ha hecho una petición a la prensa: "No os preocupéis que hablaremos con calma y os daré mi opinión. Simplemente ahora lo que pido es un poco de calma estos días porque lo que necesito es salir a la calle con mi niño; y en breve estaré con vosotros. Únicamente pido un poquito de respeto". "Solo he salido para que veáis que ni me escondo ni hay nada raro, pero obvio que después de tantos meses necesito unos días de descanso", concluía Melody.