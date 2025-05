Primeras palabras de Melody tras Eurovisión: acalla con contundencia todos los rumores

Melody ya está de vuelta en casa tras quedar antepenúltima, en el puesto 24, en Eurovisión. La artista aterrizó a última hora de este domingo 18 de mayo en el aeropuerto de Málaga, acompañada por su pareja Ignacio Batallán. A su llegada, fue recibida por un grupo de periodistas a los que saludó con amabilidad, asegurando que pronto ofrecerá una rueda de prensa para hablar con calma sobre todo lo vivido en Malmö.

Pese a que no ha querido profundizar en detalles, en declaraciones a Europa Press, Melody dejó claro que su prioridad tras el festival era reencontrarse con los suyos. "Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilitas, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival. No os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos, me preguntaréis. Ustedes sabéis que yo os trato siempre de gloria bendita, ¿o es mentira?", expresó con una sonrisa.

| Europa Press

Pese a algunas informaciones que apuntaban a un supuesto malestar tras el certamen, la artista fue tajante. "Es mentira, se han dicho muchas cosas que no son verdad", declaró ante las cámaras.

"Yo valoro mi actuación, creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y creo que por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música que creo que mueve montañas. Me han enseñado vídeos de los estadios. Bueno, me emociona porque es increíble lo que se ha conseguido con esa diva y con esta candidatura es que se ha unido más el pueblo y yo ya con eso me puedo dar con un cántaro en los dientes", insistió tras Eurovisión.

Ya desde el final de la gala, Melody mostró su satisfacción en redes sociales, compartiendo un mensaje optimista tras conocer los resultados. "Estoy muy satisfecha con la actuación porque hemos hecho un gran trabajo y me quedo con el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de la cámara", escribió. Y añadió: "Hemos ganado, el amor está por encima de todo".