Melody cancela sus planes tras Eurovisión: 'Socialité' revela el verdadero motivo

El regreso de España de Eurovisión no ha sido precisamente una celebración. Melody ha optado por cortar cualquier contacto con la prensa y con sus seguidores tras su actuación en el certamen, donde terminó en el puesto 24 de 26. El silencio de la cantante ha dado pie a múltiples teorías, y ha sido 'Socialité' quien ha arrojado luz sobre lo que habría ocurrido detrás de las cámaras.

Según reveló 'Socialité', Melody no solo ha evitado comparecer ante los medios, sino que ha cancelado todos los compromisos que tenía previstos para su regreso. De hecho, el plan inicial contemplaba un vuelo desde Basilea a Madrid, donde le esperaba un recibimiento por parte de los eurofans en el aeropuerto. Sin embargo, ese encuentro jamás llegó a producirse.

"Acabáis de escuchar las primeras tensas palabras de Melody después de su derrota en Eurovisión. Como sabéis acabó en el puesto 24 de 26, un mal resultado que ha hecho que todo salte por los aires. Melody está tan enfadada que ha cancelado su vuelo a Madrid y todos los planes que tenía para hoy. No quiere hablar con nadie", relataba María Verdoy tras mostrar un vídeo compartido por la propia artista.

| RTVE

"Atención porque Melody ha cambiado todos sus planes en el último momento. Os vamos a contar lo que no os van a contar en ningún otro sitio, sabemos como está Melody. Todos los ojos están en ella, queremos saber como se encuentra después de ese triste e injusto batacazo en Eurovisión", señaló Aran Santos desde la redacción de 'Socialité'.

"Ha cambiado los planes que tenían para ella. En principio volaba desde Basilea a Madrid y cogía un vuelo a las 14:45 de la tarde para aterrizar en Madrid donde la esperan los fans como siempre han hecho todos los representantes en Eurovisión. Pues en el último momento la artista, podría ser por un supuesto cabreo que tiene, ha cancelado ese plan y ha decidido que ella no viaja con la delegación española de Eurovisión y que ella viaja directamente a Sevilla, a su casa", añadían.

| Europa Press

Esa decisión inesperada ha generado aún más dudas sobre el estado anímico de la cantante: "Se quiere ir a casa directamente a estar con su familia". "Algo ha tenido que pasar grave para que Melody haya cambiado sus planes y no pase por Madrid", añadían en 'Socialité'

Además, 'Socialité' ha tenido conocimiento de un supuesto vídeo grabado tras la actuación: "Nos dicen que está agotada y muy cansada. Pero os contamos lo que no os van a contar en ningún otro sitio porque al parecer hay un supuesto vídeo que está circulando que estamos intentando obtener para mostrárselo en el que supuestamente Melody aparecería muy enfadada nada más terminar su actuación. Según dice el autor de este vídeo, que todavía no hemos contrastado, Melody está muy muy enfadada".

"Todo parece indicar que está disgustadísima tras su paso por Eurovisión", concluyó. Posteriormente, el equipo de 'Socialité' se puso en contacto con el entorno de la artista: "Nos dice que ella ha sido profesional siempre y que no ha hecho ningún tipo de agravio a nadie de la delegación ni de su equipo. Es decir no desmienten que Melody esté enfadada pero dejan muy claro que no ha tenido ningún problema ni disgusto con nadie de la delegación".