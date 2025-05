Juan del Val dice lo que muchos piensan de lo ocurrido con Melody en Eurovisión

La resaca de Eurovisión ha dejado más polémicas que celebraciones en España. Mientras Austria se alza con el triunfo, la actuación de Melody por nuestro país apenas logra evitar el último puesto. En 'La Roca', Juan del Val ha abordado sin tapujos el papel de la cantante española y las tensiones políticas que han sacudido el festival.

"Como alguien que no ve Eurovisión nunca, yo ayer vi a Melody, es la primera vez que escucho la canción entera, lo prometo. Había escuchado el estribillo. Y de verdad ayer la vi y me pareció una actuación fantástica, pero claro no vi ninguna otra por lo tanto", arrancaba el debate Juan del Val en 'La Roca'.

El comentario llegaba después de que Melody publicara un mensaje en redes nada más terminar su actuación, donde se intuye una crítica al sistema de votación del festival. Juan Del Val recogía sus palabras con atención: "Dice viva la música y viva el arte a pesar de que primen otras cosas y lo deja ahí como...".

| Europa Press

Esa alusión provocó un interesante cruce de opiniones entre los colaboradores. Sara Ramos quiso poner en contexto la decepción generalizada: "Pero es que es Eurovisión y todos los años pasa lo mismo. Entiendo que queremos ganar, pero es que siempre pasa lo mismo, todos los años pasan cosas que no tienen nada que ver con la música". Una resignación que también compartía Nuria Roca: "Yo por eso ya no voy a apostar".

"Eurovisión se acabó", remató la presentadora de 'La Roca'. Para Berni Barrachina, sin embargo, el festival no debe tomarse tan en serio: "Hay que tomarse Eurovisión como lo que es, un concurso de música en el que participan un montón de países que no se parecen entre ellos y cuyos gustos e intereses son diferentes y es un juego y venimos a jugar".

Sin embargo, el debate subió de tono cuando se trató el papel de Israel en esta edición, marcada por la guerra en Gaza y la controversia del televoto. Juan del Val no se anduvo con rodeos: "Yo creo que lo que pretende Israel es lavar su imagen y tampoco creo ni siquiera que lo esté consiguiendo".

| Atresmedia

"Y luego hay una complicidad en el resto de países. Me parece una respuesta muy tibia del gobierno, bueno de RTVE, que a veces me hacen confundirme con esos términos, y me parece que fue muy tibio hablando de silencio", añadía.

Tania Sánchez abrió el melón de la retirada: "¿Y qué habría que hacer retirarnos?". Juan Del Val no respondió directamente, pero mencionó el caso belga: "Bueno luego estaba lo de Bélgica que ni siquiera emitió la actuación". "A mí me parece que es intolerable que Israel esté en Eurovisión y de la misma manera que no participa Rusia, pues Israel tampoco", añadió.

"Es gente cantando, y si no lo separamos pues entonces no debería participar Israel o no deberíamos participar los demás si está Israel así de sencillo", cuestionó también Carmen Ro. Una visión que no compartió Juan Del Val: "Pero no es gente cantando, participa un país, unos comentaristas de una televisión hacen unos comentarios y les obligan a callar y cuando hay alguien que está cantando y hay protestas en el público se silencian. A mí personalmente Eurovisión me da igual pero lo que pasa creo que es el reflejo de un problema muy grave y lo que sucede hay que contarlo".