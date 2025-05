Nadie esperaba las palabras de Nuria Roca sobre su voto en las elecciones

A diferencia de otros rostros conocidos de la televisión que se han posicionado públicamente en el espectro político, Nuria Roca siempre ha optado por una línea más discreta. Así lo ha dejado claro en su paso por El podcast de "Ac2ality", donde habló sin tapujos para defender su derecho a no hablar de a quién vota.

Ante la pregunta directa sobre su opción en las últimas elecciones, Nuria Roca prefirió no entrar en detalles. "No te voy a responder porque hay mucha gente que se llevaría una sorpresa. Hay gente que en la esfera pública y en la esfera privada deben quedar en la intimidad, incluso de la pareja", sentenciaba la presentadora.

Esa firme decisión de mantener la confidencialidad no significa, sin embargo, que no tenga opiniones claras. Nuria Roca reconoció haber optado en ocasiones por el voto en blanco: "Hay veces que he votado en blanco porque no me ha gustado lo que he visto y ha sido mi pequeña forma de protestar. Creo que hay cosas que pertenecen al ámbito privado y hay de ciertos temas que no hablaré nunca".

| tveo.e-noticies.cat, Atresmedia

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando los conductores del programa asumieron que compartía orientación política con su marido, el escritor y tertuliano Juan del Val. La respuesta de Nuria Roca fue clara: "No. Es más, hay veces que no sé ni lo que ha votado Juan, y Juan no sabe lo que he votado yo".

Esta revelación ha sorprendido especialmente si se tiene en cuenta que Juan del Val se expresa con mucha mayor libertad en asuntos políticos. Sus intervenciones semanales, sobre todo en 'El Hormiguero', donde critica abiertamente a Pedro Sánchez y al Gobierno actual, han contribuido a que el público perciba con mucha claridad su postura.

Recordamos que hace unas semanas, en el mismo podcast, Sonsoles Ónega reveló que siempre vota en blanco: "Me encantaría que existiera un político flautista de Hamelín que todos siguiéramos por convicción. Porque creemos que va a cambiar las cosas, porque es honrado, inteligente, formado, culto, con sensibilidad...".

"En España, para tener mi voto, no existe. Yo no digo que no los haya, pero cabeza de lista y en un cartel electoral... Candidato a presidente del Gobierno o presidenta no existe", añadió.