Ana Luque frena en directo 'Fiesta' por lo que se atreve a decir Olga Moreno

Lo que durante años fue una sólida amistad entre Olga Moreno y Ana Luque, hoy es solo un recuerdo lleno de reproches, indirectas y acusaciones. El plató de 'Fiesta' ha sido este domingo testigo de la última batalla entre las examigas. Estas han llevado su distanciamiento personal al terreno mediático, subiendo el tono del enfrentamiento como nunca antes.

Olga Moreno acudió a 'Fiesta' para responder a los recientes comentarios de Ana Luque, quien la había calificado de ''reinona'' y de estar ''muy subida''. La colaboradora no se contuvo y lanzó un discurso cargado de reproches hacia quien fue una de sus grandes confidentes, visiblemente molesta por lo que considera una traición.

La tensión escaló cuando, en mitad de 'Fiesta', Ana Luque intervino en directo por teléfono, claramente alterada. Esta expresó su decepción al considerar que Olga Moreno ''no le agradeció todas las veces que la defendió'' durante su paso por 'Supervivientes'. ''No es verdad lo que dice, fueron tres veces, no me defendió'', añadió sobre su participación posterior.

| Fiesta

Olga Moreno no tardó en contestar en 'Fiesta': "Yo no era tu defensora, yo era colaboradora, fui solo seis veces. Dime una sola mentira, no pasa nada porque yo vengo con pruebas''. ''Vengo con la lección aprendida, ayer hablé con una amiga que tenemos en común, le pregunté si le compré la camiseta y me dijo que sí. A mí quien me va a obligar a ponerme una camiseta en la playa, lo hice con todo el cariño'', añadió.

Durante el cruce de palabras, ambas dejaron entrever que hay terceras personas involucradas en el conflicto. Ana Luque aseguró que una amiga en común le había contado que Olga Moreno no la había apoyado: ''Di el nombre. Te gusta hablar mucho por detrás, das la cara de buena. Te gusta hablar por detrás con tus amigas, que son las mías''. A lo que Ana respondió con frialdad: ''Tus amigas no son las mías''.

La conversación finalizó en'Fiesta' con un contundente mensaje por parte de Olga Moreno, zanjando cualquier posibilidad de reconciliación. ''Me ha dolido muchísimo, muchísimas cosas, ha hablado de mí y de gente a la que quiero, no me da la gana. Amigas así prefiero tenerlas lejos que al lado'', dijo la colaboradora.