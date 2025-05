Ana Luque no se queda callada en 'Fiesta' y responde con firmeza a Olga Moreno

La tensión entre Ana Luque y Olga Moreno se ha convertido en uno de los platos fuertes de 'Fiesta'. Todo comenzó cuando la que fuese ganadora de 'Supervivientes' reapareció para revelar los verdaderos motivos de la ruptura de su amistad. Las palabras de Olga Moreno no tardaron en tener eco, y este sábado ha sido Ana Luque quien ha querido tomar la palabra y explicar su versión de los hechos.

Según relató Olga Moreno, fue una llamada inesperada la que marcó el principio del fin de su relación con Ana Luque. "Me llamó Leticia Requejo y me dijo que Ana había dado una entrevista hablando mal de mí. Imagínate el lote a llorar que me di. No la llamé porque quería ver la entrevista y, cuando la vi, no me lo creí. Dijo que no la había defendido durante su paso por 'Supervivientes'", desveló.

"Dijo que lo mío con Agustine Etienne era un montaje... ¿Cómo me voy a sentir? No hay un solo vídeo mío hablando mal de ella, ni delante ni detrás de las cámaras. Hoy es la primera vez que hablo", añadió.

| Mediaset

Este sábado, Ana Luque ha aprovechado su presencia en 'Fiesta' para romper su propio silencio. "Todo lo que sé de la tele me lo ha enseñado Olga Moreno", arrancó su intervención.

Sin embargo, también defendió su derecho a compartir su experiencia: "Lo que dije es que ella nunca me defendió durante el concurso, ni hablé de su familia ni nada por el estilo. Yo llevo en este programa un año y pico, lo más normal es cuando en mi programa me preguntan por Olga y yo contesté desde lo vivido, desde mi experiencia".

Ana Luque fue más allá y reveló el desgaste personal que vivió mientras apoyaba a Olga Moreno: "Muchas veces yo quise dejar de defenderla cuando estaba en 'Supervivientes' porque me llamaban payasa y títere del presentador. Lo hacían personas de su entorno y ella lo sabe... Me siento muy dolida con ella, si ella tiene una hija de ocho años yo también tengo dos hijas que sufren".

"La noto muy reinona, viene muy subida. Es de buena persona pedir perdón y si yo tuviera que hacerlo lo haría, pero ella no. Ella se que no me pediría perdón a mí", añadía Ana Luque en 'Fiesta'.

Sobre el polémico comentario que tanto afectó a Olga Moreno, Ana Luque no se retracta, aunque admite que pudo expresarse de forma desafortunada. "A lo mejor no me expresé bien, pero lo sigo pensando. Sigo pensando que eso que hay ahí no es amor", concluía.