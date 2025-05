Emma García paraliza 'Fiesta' tras lo que se atreve a soltar Kiko Jiménez en directo

El plató de 'Fiesta' se ha convertido en escenario de una nueva polémica protagonizada por Kiko Jiménez. El colaborador acudió al programa acompañado de Ana María Aldón para comentar su reciente paso por 'De Viernes'. Sin embargo, lo que parecía una intervención más acabó en un enfrentamiento directo con Emma García y varios compañeros del programa.

Desde el primer momento, Kiko Jiménez no se mordió la lengua al describir su experiencia en 'De Viernes'. "Eso no fue ni una entrevista, fue un aquelarre con todos los colaboradores en contra mía. Me sentí bastante incómodo, no sentí que en ningún momento me escucharan, solo me atacaban con ataques absurdos buscando el aplauso fácil del público, una decepción", afirmó enfadado.

Kiko Jiménez aseguró en 'Fiesta' que no pudo expresarse con libertad ni abordar todos los asuntos que llevaba preparados. "Pero es que el director no eres tú, tú puedes hacer una entrevista previa, tú eres el invitado, pero luego los presentadores y los colaboradores y sobre todo el director deciden el tiempo que tienen. Tú sabes cómo es la tele", le espetó Emma García.

| Fiesta, Telecinco

"Yo accedí y lo único que espero al menos es que me escuchen, ya no que pregunten sino que escuchen", dijo con firmeza. Emma García, sorprendida, le respondió: "Yo no lo he visto, pero me extraña mucho que mis compañeros que son unos profesionales no te escuchen".

El momento más tenso llegó cuando Almudena del Pozo vinculó su notoriedad mediática a su antigua relación con Gloria Camila. Una frase que no sentó nada bien a Kiko Jiménez, quien se defendió recordando su trayectoria: "Que tengamos que recurrir a eso tan básico. Llevo tres años sin que Gloria estuviera en este universo en Mediaset, estaba vetada y yo llevo tres años aquí participando en realities y programas".

| Fiesta, Telecinco

Tras estas palabras, Emma García advirtió a Kiko Jiménez en 'Fiesta': "Oye te voy a decir una cosa a ver si te van a vetar a ti, tanto veto veto. Hay momentos en los que los personajes vienen porque interesan y otros momentos en los que dejan de interesar". Lejos de intimidarse, Kiko Jiménez respondió tajante: "Pues que me veten, yo no tengo ningún miedo".

"¿Yo cuánto tiempo llevo aquí en 'Fiesta'? ¿Cuántos realitys he hecho dando la cara?. Estoy de colaborador en 'Supervivientes', en 'Los vecinos de la casa de al lado' y en 'La isla de las tentaciones'", sentenció Kiko Jiménez. Y lanzó un órdago en 'Fiesta': "Si queréis me levanto y no vengo, yo no tengo ningún problema".

"Oye, oye, aquí cada uno que haga lo que quiera. Dices que ayer no tuviste tiempo y hoy tampoco vas a tenerlo. Tampoco es tan grave pensar que eres conocido porque estuviste con Gloria Camila, es la realidad, y luego tú has seguido tu trayectoria, pero tú cogiste la fama igual que Ana María", concluía Emma García con el conflicto.