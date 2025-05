Giro de 180º en 'La Promesa' tras la última confesión que Xavi Lock no esperaba

Los últimos episodios de 'La Promesa' no dejan de sacudir tanto a los espectadores como a los personajes del palacio de los Luján. Uno de los momentos más sobrecogedores ha sido el inesperado regreso de Eugenia, cuya sorprendente mejoría ha desconcertado a todos. Su recuperación fue especialmente impactante para Curro, que por fin tuvo la oportunidad de reencontrarse con su madre en una escena tan emotiva como desgarradora.

Sin embargo, lo más conmovedor ha llegado cuando Eugenia, sin rodeos, ha confesado a su hijo el calvario que vivió a manos del capitán Lorenzo de la Mata. "Tienes que perdonarme que fingiese que aún no estaba recuperada del todo. Sabía que mi recuperación sorprendería a muchos", le confesó en 'La Promesa'.

Curro, personaje de Xavi Lock, no tardó en comprenderla, pero necesitaba respuestas: "El capitán siempre me dijo que su parálisis era irreversible, y siempre negó que fuera culpa suya. ¿Fue culpa suya?".

| RTVE

La respuesta de Eugenia fue un puñal en el corazón: "Efectivamente, tu padre me arrojó escaleras abajo en una de nuestras discusiones. Nunca olvidaré el miedo que sentí, nada le impidió empujarme". Aquel incidente marcó su vida para siempre: "Fue horrible cuando descubrí que no las sentía, como si fueran ajenas a mí".

Curro intentó aferrarse a la idea de una cura milagrosa: "Gracias a Dios, los doctores del conde de Ayala le han devuelto sus piernas". Sin embargo, su madre le aclara que no fue así: "A pesar de que todo el mundo pensaba que me había quedado paralítica, a los meses comencé a sentir un cosquilleo. Al principio callé por miedo, consulté en secreto un doctor que me dio esperanzas de caminar".

Eugenia reveló en 'La Promesa' que, desde que quedó en silla de ruedas, el capitán dejó de golpearla, pero el maltrato continuó de otro modo. "Lo cierto es que desde que quedé atada a esa silla, tu padre dejó de pegarme. Me daba igual porque tenía conmigo lo que más quería, a ti, pero hasta eso me lo arrebató", relata con dolor.

Las humillaciones públicas y los intentos de hacerla parecer desequilibrada culminaron en su encierro: "Juntos me encerraron en ese lugar infernal". Curro, roto por la historia de su madre, no tarda en hacer una promesa cargada de rabia: "Le aseguro que ese desgraciado va a pagar por todo el daño que le ha hecho". Sin embargo, Eugenia intentó calmarlo: "A partir de ahora, todo va a ir bien".