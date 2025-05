La firme amenaza de Sabela Aran que da un giro de 180º a 'Valle Salvaje'

Desde el primer episodio, 'Valle Salvaje' ha sido escenario de una rivalidad que ha marcado el corazón de la serie: la de Victoria y Mercedes. Lo que comenzó como una competencia por conquistar al duque ha evolucionado en una guerra personal sin cuartel. Aunque fue Victoria quien se ganó el corazón del noble, ese triunfo avivó el rencor de Mercedes, que ha destapado el lado oscuro de la nueva señora de la Casa Grande.

La tensión entre ambas ha ido en aumento en 'Valle Salvaje' desde la llegada de Victoria a la residencia. En un intento desesperado por desenmascararla, Mercedes recurrió incluso al anonimato, enviando amenazas escritas que aludían al misterioso pasado de Felipe. Pero cuando quedó al descubierto que ella era la autora de esas notas, la enemistad alcanzó un nuevo nivel: la tía de Adriana no ha dudado en irrumpir en la intimidad de su adversaria.

El duque, en un intento por calmar las aguas, intervino personalmente y logró que Mercedes ofreciera disculpas a su futura cuñada. Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse en 'Valle Salvaje'. Y es que el último enfrentamiento entre las dos archienemigas ha sido tan intenso como revelador.

| RTVE

En la capilla de la Casa Grande, Mercedes volvió a lanzar sus dardos envenenados: "La tenía a usted por alguien con más dignidad, pero el otro día pude comprobar que es capaz de cualquier cosa por quedarse en esta casa. Me pregunto cuánto puede aguantar usted. A juzgar por cómo se humilló ante mí el otro día, diría que mucho".

Victoria, sin perder la compostura, no tardó en recordar su posición en 'Valle Salvaje'. Aunque Mercedes replicó con furia, decidida a no rendirse: "Encontraré la manera de desenmascararla Victoria, delante de José Luis y delante de todo el mundo". Sin embargo, lo cierto es que José Luis ya había tomado partido, y no estaba del lado de su antigua cuñada.

| RTVE

"José Luis me pidió que vendiese la Casa Pequeña para así dejarle claro a todo el mundo que este es mi único hogar. Ahora que voy convertirme en la esposa del duque, y duquesa de 'Valle Salvaje', no necesito tener más suelo que el que estoy pisando", sentenció con firmeza Victoria. Un mensaje claro que incluye una demoledora sugerencia: dejar el valle y no presenciar su boda con el viudo de su hermana.

Como si fuera poco, Victoria volvió a irrumpir en los aposentos de Mercedes sin ser invitada. Una provocación que culminó con una amenaza directa y sin filtros: "Presumía de estar por encima de mí, de que nunca llegaría a estar a la altura de su familia, ¿y dónde nos encontramos ahora? Soy yo la mujer más importante de 'Valle Salvaje' y en cuanto tenga ocasión pondré en su contra a sus sobrinos. Pasará a vivir un infierno".