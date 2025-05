Ana María Aldón revela en 'De Viernes' el gran desprecio que sufrió de Gloria Camila

Ana María Aldón ha reaparecido en 'De Viernes', donde ha abordado con entereza una de las etapas más delicadas de su vida. La protagonista ha narrado su historia junto a José Ortega Cano y la tormentosa relación con Gloria Camila. A corazón abierto, Ana María Aldón ha compartido momentos que hasta ahora había mantenido en silencio, dejando entrever el desgaste emocional que arrastra desde entonces.

Uno de los episodios que marcó el inicio de la tensión, según narró Ana María Aldón en 'De Viernes', ocurrió durante su embarazo. Aquel día, Gloria Camila Ortega, todavía adolescente, salió del colegio y preguntó si viajarían a Sevilla en AVE. Ortega Cano contestó con naturalidad que "nos vamos todos en familia". La respuesta de la hija del torero fue un mazazo que aún recuerda: "No te equivoques, esa no es mi familia".

Pese a la dureza de aquel recuerdo, Ana María Aldón ha asegurado que no busca enfrentamientos: "No quiero hacer daño a nadie, pero siento la necesidad de desahogarme. Estoy protegiendo a Jose, y por eso he sido fustigada y acarreo con eso. No me libero de eso porque es el padre de mi hijo".

| Telecinco

La diseñadora lamentó en 'De Viernes' no haber sido tratada con equidad dentro del entorno familiar y siente que su silencio fue malinterpretado. "No he tenido el mismo respeto que ellos, Jose no se lo merece y Gloria es que si no hablo... me dice que me victimizo", explicó Ana María Aldón.

No obstante, si hay algo que aún le duele profundamente, es la pasividad de Ortega Cano ante determinadas actitudes. "Cuando Gloria dice que no es de su familia, el padre de mi hijo no hace nada", señaló con firmeza. Y añadió: "Bien tratada, me he considerado en algunos momentos, pero en este no podía".

Ana María Aldón también confesó en 'De Viernes' que, a raíz de esa situación, empezó a distanciarse, no solo emocionalmente, sino también físicamente. "Muchas veces me preguntáis si la relación era con altibajos porque después de eso me alejo y me aparto", reveló. El mayor sacrificio, aseguró, fue tener que arrastrar a su hija en todo aquello: "Yo me lo puedo tragar, pero a mi hija la separé de su entorno para tener que escuchar esto. Mi hija y yo no hacíamos nada".