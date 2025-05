La confesión de Emma García sobre la vez que tuvo que declarar ante la policía

La emisión de 'Fiesta' este 1 de mayo arrancó con una confesión tan insólita como inesperada de Emma García. La presentadora reveló en directo que, durante un viaje a París, se vio involucrada, sin saberlo, en un caso de robo que acabó llevándola a declarar ante la policía francesa. En audiencias, 'Fiesta' siguió sin destacar en audiencias en Telecinco con un escueto 9,9% y 837.000 espectadores.

Todo comenzó cuando 'Fiesta' abordó el atraco a Kim Kardashian, un suceso que ha vuelto a ser noticia por los detalles que últimos detalles que han salido a la luz. El periodista Alejandro Entrambasaguas explicó que el asalto fue perpetrado por un grupo de hombres mayores, quienes, tras inmovilizar a la influencer, le sustrajeron joyas valoradas en diez millones de euros. Un descuido de los ladrones, actuar sin guantes, permitió su localización gracias a las huellas dactilares que dejaron.

Este relato de 'Fiesta' llevó a Emma García a recordar una experiencia que, hasta ahora, había mantenido en silencio. "Hace unos meses estuve en París y me tocó declarar ante la Policía", confesó, dejando atónitos a sus compañeros de plató.

| Telecinco

La presentadora explicó que, durante una visita a casa de una amiga, compartió ascensor con una mujer a la que incluso ofreció ayuda. "Estoy fichada allí porque bajé con una ladrona en el ascensor de la casa de una amiga a la que fui a ver y hasta le dije que si la ayudaba. Luego me enteré de que había estado en una casa robando", revelaba Emma García.

Lo más llamativo del relato fue su impresión inicial sobre la mujer, a la que describió con cariño: "Era majísima. Hasta le dije a mi amiga que qué vecina más maja tenía". Su buena fe, sin embargo, acabó derivando en una citación policial.

"Al tiempo me llamaron, a las horas, y me dijeron que tenía que testificar porque había bajado con la ladrona en un ascensor. Me preguntaron que si iba cargada y yo les dije que iba cargadísima. Si hasta la dije que si le ayudaba", explicó, entre divertida y sorprendida por el giro de los acontecimientos.