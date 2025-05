Las palabras de Tamara Falcó que hacen que Juan del Val se revuelva en 'El Hormiguero'

La última tertulia de actualidad en 'El Hormiguero' acabó convirtiéndose en un inesperado campo de batalla dialéctica entre Tamara Falcó y Juan del Val. Lo que empezó como una conversación sobre las preferencias en el amor, terminó derivando en una discusión divertida, pero cargada de pullas entre los colaboradores.

Pablo Motos lanzaba el tema con una pregunta aparentemente inocente: ¿qué buscamos en una pareja? Lo hacía después de comentar el caso de una bailarina británica de 64 años, que había causado revuelo con una lista detallada de características físicas que exige a sus pretendientes. Con ese contexto, Pablo Motos giró la mirada hacia Tamara Falcó y le preguntó directamente por sus gustos personales.

Sin embargo, Tamara Falcó no dudó: "El amor es ciego", soltó con seguridad. Su afirmación desató una ola de carcajadas en el plató de 'El Hormiguero' y un comentario mordaz de una de las hormigas, que bromeó sobre el atractivo de Íñigo Onieva. Pero ella no se dejó amilanar: "Tú puedes hacer tu lista, pero de repente conoces a la persona y a partir de ahí notas un feeling, un algo que no tienes con otras personas, y da igual que sea bajito, calvo o que le suden las manos".

Sin embargo, Juan del Val intervino rápidamente y de forma contundente: "¡Qué manera de mentir! ¿Cómo puede decir que le da igual como sea? Hombre, no, no te da igual". La socialité mantuvo el tipo y se defendió entre risas: "Es que sí y lo puedo probar".

Fue entonces cuando Tamara Falcó recordó una anécdota vivida durante su etapa estudiando diseño de moda en Italia. "Cuando estaba estudiando diseño de moda en Italia, ligué con un supermodelo. Fuimos a cenar y éramos incapaces de hablar. Le preguntaba por algo y me respondía por el tiempo. Me levanté pensando que era la peor cita de mi vida. Me preguntó si volveríamos a vernos y aunque me gustaba físicamente, no congeniábamos...".

Pero Juan Del Val siguió en sus trece, escéptico ante los argumentos de su compañera: "Es que no has dicho eso. Puede ser que un guapo no te guste, pero no me creo que te dé igual que sea feo, bajito o que le suden las manos... porque si veo a tu pareja no es ni feo, ni bajo, ni nada por el estilo...".