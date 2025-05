Marisa Martín Blázquez revela en 'Tardear' el acoso que lleva ocho meses sufriendo

Marisa Martín Blázquez ha decidido alzar la voz en 'Tardear'. Tras semanas de especulación, la periodista ha confirmado que está siendo acosada a través de redes sociales con insultos y comentarios ofensivos. Marisa Martín Blázquez ha recibido mensajes que han traspasado los límites del respeto, sino que también han derivado en una situación que pone en riesgo su seguridad personal.

El asunto comenzó a comentarse en 'Tardear' sin revelar nombres, mientras se leían algunos de los mensajes dirigidos a una de sus colaboradoras. "Te intentas vestir moderna, pero lo único que consigues es dar mucha penita porque solo es mirarte a la cara y rebelas la edad", "me hace vomitar con esos colgajos, deberían prohibir esas fotos, porque son de mal gusto" o "esta vieja chochea". Palabras crueles que reflejan una violencia verbal marcada por el machismo y el edadismo.

De este modo, Marisa Martín Blázquez no solo denunció el acoso que sufre, sino que expresó su perplejidad por el hecho de que muchos de estos ataques provengan de mujeres. "Me llama la atención que entre mujeres y a estas alturas estemos juzgándonos", lamentó.

| Telecinco

Según ha contado en directo, el autor de estos ataques es un hombre con una cuenta de Instagram abierta, que lleva meses hostigándola: "Lleva casi ocho meses. Al principio lo hacía en público, pero cuando empezó a ver que le llamaban la atención por la asquerosidad de los mensajes, lo misógino, lo edadista y machista que es pues pasó a hacerlo en privado".

"Algunos los ha borrado ya, yo he hecho capturas de todo lo que he ido pudiendo (...). Quería que en Instagram, igual que yo le denuncié en la comunidad de Instagram, que los seguidores que tengo y la gente que lo viera en mis stories, yo subía lo que él me decía y pedía a la gente que si podría también denunciar para llegar a que le cierren la cuenta", relató. Además, reveló que no es la única víctima, ya que otras mujeres también han recibido mensajes similares de este mismo usuario.

"A mí, los pretendidos insultos de un señor, es que no voy a decir la palabra que pienso, que es un analfabeto emocional y es muchas cosas más que he dicho antes, no me dañan ni me duelen (...). Ahora bien, este tipo de cosas, a esas otras mujeres que también me han contactado conmigo y me han dicho que se lo hace, le puede afectar", comentó con contundencia.

Lo que verdaderamente la inquieta es el riesgo real que podría representar esta persona: "No me afectan sus pretendidos insultos. Me afecta que, como yo no sé ese tipo que tiene en su cabeza, ni qué tipo de persona puede ser (...). Me tengo que proteger en ese sentido porque tengo una familia".