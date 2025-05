Mónica Hoyos se planta en directo en 'Tardear' tras ser acusada de morosa

La emisión de 'Tardear' de este miércoles se convirtió en un auténtico terremoto. Frank Blanco interrumpió repentinamente para lanzar una noticia inesperada: uno de los colaboradores del programa estaría implicado en un impago a su comunidad de vecinos. La revelación desató un torbellino de reacciones en pleno plató.

"No tiene nada que ver con los 700 euros de Marta López, es lo único que sé", puntualizó Frank Blanco, haciendo referencia al incidente vivido la semana pasada. Esta vez, la cantidad era mucho mayor. "La agencia de impagos 'Tardear' reclama la cantidad de 6.000 euros en cuestión de deuda a la comunidad de vecinos de...", anunciaba el presentador mientras el ambiente se cargaba de nerviosismo. El misterio fue breve: todo apuntaba a que la persona era Mónica Hoyos.

"Ya me enfado, me cabreo ehhh, oye por favor ya está ehhh", lanzó a modo de advertencia Mónica Hoyos. "Tenemos aquí otros temas que tratar, me voy a enfadar", insistió, molesta por la situación, mientras algunos de sus compañeros murmuraban "qué vergüenza".

| Mediaset

De este modo, un testimonio señalaba a la colaboradora: "No entiendo por qué es tan morosa y nos está perjudicando tanto al edificio". Y para añadir más leña al fuego en 'Taredear', se indicaba que "se está planteando poner una denuncia".

Acto seguido, Mónica Hoyos recordó que fue víctima de impagos por parte de okupas en una de sus propiedades: "Yo he tenido dos años y medio okupas en mi casa. Me gustaría mandar un mensaje a la persona que ha llamado para decirle que le invito a que venga aquí porque seguro que es una persona con tremendísimo talento para estar en televisión y que traiga un certificado de esa deuda".

Frank Blanco, intentando esclarecer el asunto, le preguntó directamente si tenía alquilado algún piso: "Jamás dejaría de pagar porque a mí me lo han hecho. Dos años y medio y ninguna ley me ha protegido ni defendido al contrario. Me he tenido que comer la comunidad, el agua y la luz porque en este país los dueños de los pisos somos los que pagamos".

Finalmente, Mónica Hoyos afirmó con rotundidad en 'Tardear': "Yo estoy al corriente, a no ser que deba 60 euros. Yo creo que deberían demostrarlo ellos, me tendréis que traer todos los días para pagar esta deuda".