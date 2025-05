Mercedes Milá paraliza 'Y ahora Sonsoles' con una queja para la directiva de Antena 3

Mercedes Milá fue este miércoles invitada a 'Y ahora Sonsoles'. La veterana periodista protagonizó un momento que rápidamente acaparó titulares: una crítica abierta a la política de Antena 3. Y es que la cadena tiene una norma que no ha gustado nada a Mercedes Milá.

Mercedes Milá fue recibida con un abrazo por su amiga Olga Viza, justo antes de que desvelara que había llegado acompañada de su perro, Scott. Sin embargo, el animal tuvo que quedarse fuera: Atresmedia no permite la presencia de mascotas en sus platós. Fue entonces cuando Sonsoles Ónega comentó con ironía: "Te iba a preguntar, pero luego he pensado cállate porque estos de Antena 3 son muy difíciles".

Mercedes Milá, sin cortarse, completó: "Ni niños ni perros", para acto seguido lanzar un dardo a la dirección del grupo: "Te digo una cosa es un signo de estar fuera de la onda del momento".

| Atresmedia

Lejos de dejarlo ahí, Mercedes Milá se dirigió directamente a la dirección de Atresmedia mirando a cámara: "Me voy a dirigir a los jefes de Antena 3 que no son los que eran cuando estaba yo aquí, pero esta es mi casa así que voy a decir lo que me da la gana y decirles que sois unos antiguos el pet friendly es la última moda en restaurantes, tiendas, cafeterías".

La periodista remató el asunto con un comentario que mezclaba crítica y alivio: "No me dejaban entrar en Antena 3. Suerte que han dado permiso".

De este modo, repasaron sus trayectorias y compartieron recuerdos, como el apoyo que Mercedes Milá le dio a Sonsoles Ónega cuando publicó su primer libro. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' recordó con humor uno de aquellos actos de presentación: "Me presentó el primer libro y luego el otro en el que estaban nuestros jefes de Mediaset y los de Planeta y esta lio una. ¿No te acuerdas?".

Mercedes Milá tampoco esquivó hablar de su paso por Mediaset y del ambiente tenso que se generó tras su marcha: "Recuerdo que yo ya no trabajaba en Mediaset y claro estaban los jefes y venían a verme con cara de culo como a ver qué nos dice esta ahora porque como yo salí como salí... Y estaban Manolo Villanueva y todos ellos que habían sido muy amigos y lo pasaron un poco regular".