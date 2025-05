Las palabras de Ares Teixidó sobre las malas audiencias de 'La Familia de la Tele'

El reciente estreno de 'La Familia de la Tele' en La 1 no ha pasado desapercibido, aunque no precisamente por sus buenos resultados. El programa de tarde de La 1 ha visto cómo sus cifras de audiencia no alcanzaban las expectativas iniciales, generando críticas incluso desde el interior de la corporación. El Consejo de Informativos de RTVE llegó a señalar que el formato podría estar afectando negativamente la imagen de la cadena pública.

En medio de esta tormenta, una de las reporteras de 'La Familia de la Tele',Ares Teixidó, ha decidido romper el silencio y defender públicamente el proyecto y a su equipo. A través de un sentido mensaje publicado en Instagram, ha querido mostrar su compromiso y cariño hacia sus compañeros, aprovechando la celebración del Día Mundial de la Familia.

"No quiero que termine el Día Mundial de la Familia sin gritar a los cuatro vientos que tengo la suerte (y la locura) de haber encontrado una nueva: 'La Familia de la Tele'", ha expresado Ares Teixidó, acompañado de imágenes que la muestran en acción dentro del programa.

La periodista describe el ambiente en el plató como una especie de "familia disfuncional, caótica, imperfecta", pero llena de complicidad y entrega. "Una familia que comparte nervios, silencios, ideas, cafés fríos y muchas, muchas ganas. Una familia que te abraza en los días torcidos, que se reinventa cuando el plan B se convierte en plan C y que sigue empujando aunque aún no lleguen los aplausos", detalla.

Además, Ares Teixidó ha destacado el talento y la pasión de sus compañeros, mostrando una visión optimista a pesar de las dificultades actuales: "Son genios de la televisión. Y si nos dan tiempo, lo vamos a levantar. Hoy no estamos rompiendo audímetros. Hoy no estamos callando haters. Estamos haciendo algo muchísimo más difícil: seguir creyendo".

Para finalizar, Ares Teixidó ha lanzado un mensaje de unidad y esperanza, subrayando la verdadera fuerza de 'La Familia de la Tele'. "Y si esto no es una familia, entonces que alguien me explique qué sí lo es. Gracias a este equipazo por enseñarme, por empujar, por no rendirse. Y pase lo que pase, yo me quedo con esto: estamos remando juntos, con todo y a por todo. Y no olvidemos que apenas ha empezado. ¡Vamos familiaaaaaaa!", concluye emocionada.