Terelu Campos estalla contra 'La Familia de la Tele' y señala donde más duele

Terelu Campos ha sido la última protagonista de un tenso encontronazo con una reportera de 'La Familia de la Tele'. La escena tuvo lugar en el aeropuerto, justo antes de que la colaboradora pusiera rumbo a Honduras para reincorporarse a 'Supervivientes'. El motivo fueron unas acusaciones que giran en torno a la obra de teatro que actualmente protagoniza y que, según 'La Familia de la Tele', incluye referencias encubiertas a Raquel Bollo y su relación con Chiquetete.

Irina, reportera del programa de La 1, fue quien se acercó a Terelu Campos en plena terminal con la intención de recoger su versión sobre la supuesta polémica. Pero la reacción no fue la esperada: "Mira, no voy a hablar de nada de la obra, absolutamente nada. Podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos, la de todos los españoles. Lo que os dé la gana, como os dé la gana".

El intercambio de palabras se fue tensando a medida que Irina intentaba continuar con la entrevista. "Es que siendo compañeras, como hemos sido, no me gusta y me parece hasta feo por tu parte. Me da hasta pena, ¿sabes? Me da hasta pena porque yo siempre te he valorado muchísimo", afirmó, refiriéndose a la reportera.

| Europa Press

Lejos de calmarse, la tensión aumentó cuando Terelu Campos interpretó que lo que se buscaba desde 'La Familia de la Tele' era dañar su trabajo sobre las tablas. "Creo que esa persona que ha escrito esta obra, que además la interpreta, ha entrado con mucha educación en vuestro programa. Entonces ya está, no sé lo que queréis. Que queréis reventar la obra, hacer lo que os salga del mismísimo moño. Ya está, se acabó", añadía.

El momento más delicado llegó cuando la reportera mencionó explícitamente a Raquel Bollo: "Es que no voy a decir nada. Hay que ver la obra. Creo que ha habido actores a los que les habéis preguntado y os han dicho que sacar una frase de contexto es una barbaridad. Pues ya está, os han contestado los actores, no yo".

"Simplemente hago una obra de teatro que es una comedia y es una sátira. Si queréis reventarla, hacedlo. Otra vez te lo vuelvo a decir. Lo que os dé la gana. Espero que os dé mucha audiencia. Mucha, como la que tiene mi cadena", declaró con contundencia Terelu Campos.

"Yo te lo agradezco muchísimo porque para mí es muy importante las personas con las que he trabajado y convivido durante 14 años de mi vida", dijo intentando rebajar la tensión. A pesar de lo tenso del enfrentamiento, Terelu Campos finalmente se acercó a la reportera, le dio dos besos y zanjó el encuentro con un gesto de comprensión: "Sé que tienes un papel complicado, lo siento".