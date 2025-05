Laura Cuevas revela ahora el verdadero estado de su matrimonio tras 'Supervivientes'

El regreso de Laura Cuevas a España tras su salida de 'Supervivientes' no ha supuesto precisamente un respiro. La concursante se ha tenido que enfrentar a cuentas pendientes con su marido, Carlos Calderón, tras varias declaraciones de infidelidad por las dos partes.

Primero se reencontraron en el plató del reality donde protagonizaron una tensa y acalorada discusión. Más tarde, se vieron las caras en 'De Viernes' con un encuentro que dejó más grietas que puentes. Ahora, la guerra entre la que un día fue pareja continúa por los platós de Mediaset.

Y es que la cadena lleva semanas recogiendo testimonios de varias mujeres que afirman haber estado con Carlos y confirman sus infidelidades. Algo que no hace más que intensificar el conflicto entre los dos protagonistas y alimentar las acusaciones cruzadas.

Ella misma visitó ayer el programa de 'Tardear' para aclarar cómo está su matrimonio después de todo lo dicho y publicado. Ante los colaboradores, reveló que aunque tenga un "enganche emocional" por Carlos y por terminar las cosas bien, no volvería con él.

| Mediaset

Rota y llena de dolor, Laura Cuevas aseguró que nunca pensó que podía "superar los límites" la situación sentimental en la que se encuentra. "Para mí no está siendo fácil, estoy ilusionada con empezar una vida nueva", asegura.

La televisiva explica que está haciendo lo posible para mantener su alegría, pero comparte que sufre "bajones muy grandes". "Necesito que me diga algo, pero no con intenciones de volver, no me merezco esto", dice.

Tras esto, el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto anunciaba que Laura Cuevas y su esposo Carlos se enfrentarán en un cara a cara hoy martes a las 15:50 horas. De esta forma, la que un día fue una pareja feliz, podrá reencontrarse por tercera vez con el objetivo de que sea la definitiva y firmar un tratado de paz.

Además de esto, el programa emitió unas imágenes del marido de Laura Cuevas en una "actitud cariñosa" con dos chicas en la Feria de Abril y la exsuperviviente tuvo que reaccionar en directo ante estas pruebas gráficas.