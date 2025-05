Juanra Bonet desvela en 'El Hormiguero' su atípico encuentro con la reina Letizia

‘El Hormiguero’ arrancó la semana destacando los éxitos de su parrilla televisiva. Para ello, contó con la visita de Juanra Bonet, quien acudió al espacio para hablar sobre 'Traitors'. Un nuevo programa que ya emite Antena 3 cada miércoles y que recuerda a juegos de roles como El Lobo o Pueblo duerme.

Recordemos que en 'Traitors', 18 concursantes conviven en un castillo divididos en grupos: uno formado por 'fieles' y otro por 'traidores' cuya identidad solo conocen ellos mismos. El objetivo de los 'fieles' es descubrir a los 'traidores', y el de éstos, mantener oculto su rol. Además, deben acabar con sus contrincantes mientras les hacen creer que están en el mismo bando.

Como se vio en la primera entrega, todos querían asumir el papel de traidor. Esto no sorprende, ya que, como espectadores, sentimos una atracción natural por los villanos: figuras que rompen las reglas con carisma, inteligencia y presencia, a pesar de sus actos cuestionables. Este atractivo de los "malos" fue justo lo que Juanra Bonet comentó con Pablo Motos en 'El Hormiguero', resaltando el carisma de quienes optan por el lado oscuro del juego.

| Atresmedia

Tras poner la miel en los labios para que todos los espectadores se enganchen a 'Traitors' y jueguen desde casa, el presentador quiso revelar un momento incómodo que el catalán vivió con la reina Letizia. Así, Pablo Motos puso en un compromiso al invitado al destapar el encuentro.

Todo sucedió hace diez años, en la fiesta del 25 aniversario de Antena 3 con un Juanra Bonet recién llegado a la cadena. En el encuentro, varios periodistas estaban conversando con la reina e invitaron al presentador para que se sumara al corrillo.

"Me acerco y me la presentan y empieza la conversación casual y se me olvidó que era la reina. La vi hablando con Sandra (Golpe), Mónica (Carrillo) y sentí normalidad. Campechanía, de verdad, lo digo en serio. Se te olvida el cargo", relataba.

Juanra Bonet, con la tensión del momento, habló poco. En la charla, la reina avisó que se tenía que ir porque al día siguiente tenía que asistir a un congreso científico, algo que le pareció muy interesante al comunicador. "Y me dijo: ah, pues vente. Y pensé que me estaba vacilando. Y le dije: claro, hazme una perdida", soltó entre risas.