El altercado con la policía de Gloria Camila que la obliga a explicarse en 'Tardear'

Gloria Camila mantiene su buena sintonía con Mediaset. La televisiva ha regresado a la pequeña pantalla tras un periodo alejada del foco mediático y después de haber sido vetada por la cadena. Ahora, su vuelta supone un refuerzo clave para los dos magacines de Mediaset en los que colabora: 'Tardear' y 'Fiesta'.

Precisamente, la hija de José Ortega Cano se convirtió en protagonista en el programa vespertino de Verónica Dulanto y Frank Blanco. Primero porque confirmó en exclusiva su relación con el cantante Álvaro García, información que hace unos meses ya habían expuesto en el programa.

Y en segundo lugar, porque la colaboradora se ha visto obligada a dar explicaciones en 'Tardear' sobre el incidente que vivió con su perro, en el que intervinieron dos agentes de policía. Todo quedó grabado y hubo un testigo que presenció lo ocurrido. "Vamos a seguir hablando contigo Gloria, porque aparte de este amor y felicidad la has liado un poquito o te la han liado", apuntaba Verónica Dulanto dando paso al vídeo. "Me la han liado", puntualizaba Gloria.

| Mediaset

En las imágenes, el testigo asegura que Gloria Camilahabría dejado a su perro atado a la puerta de una cafetería mientras desayunaba en el interior durante unos 40 minutos. En ese rato en el que estuvo solo, "pasa una persona con un perro negro y el perro de Gloria Camila se abalanza sobre él y ella no hace nada. Lo ve desde dentro y sale solo para ver que a su perro no le ha pasado nada".

Una persona que ve la escena la "increpa" y supuestamente le advierte de que va a llamar a la policía pues coge el teléfono y al poco rato aparecen dos agentes. "Estoy alucinando porque cuando un perro ataca lo primero que hace es que no mueve el rabo. Mi perro aunque es grande, pero es súper maravilloso, y le encanta estar con otros perros, no ha tenido ningún altercado con ninguno y tiene su seguro", comenzaba relatando la colaboradora.

| Mediaset

Gloria Camila explicó que simplemente fue a su cafetería habitual, aprovechando el paseo con su perro Azabache para tomar su café antes de continuar con su rutina diaria. Añadió que era consciente de la presencia de un fotógrafo y que ya intuía que el incidente podía hacerse público. Fue entonces cuando relató que un hombre se le acercó de forma agresiva, alegando que su perro no podía estar allí. Aseguró que el hombre incluso insinuó que le daría una patada al animal, lo que la llevó a levantarse y pedirle respeto. Según ella, el hombre respondió de forma provocadora, diciendo que sabía quién era, pero que le daba igual.

"Él llamó a la policía, se va y vino la policía. Me dicen que hay una parte donde se pueden atar a los perros, pero que hay una ley nueva y ya está. Yo me voy con mi perro", terminaba de contar Gloria Camila. "Yo no conocía la ley, pero eso no me exime, ahora ya no dejaré al perro y ya está", sentenciaba.