Frank Blanco para los pies a Marta López en 'Tardear' tras sus acusaciones

A tan solo un mes de darse el esperado 'sí, quiero' con su pareja, Marta López ya está ultimando los detalles finales de la boda. Mientras la cuenta atrás avanza, la televisiva ha comenzado a desvelar quiénes formarán parte de su lista de invitados en este día tan especial.

Sin embargo, la lista de invitados no ha estado exenta de polémica. Algunos compañeros de trabajo de Marta no han sido incluidos, y como era de esperar, esto ha generado cierto malestar entre los no afortunados. Uno de ellos es Frank Blanco, molesto porque Verónica Dulanto fue invitada y él no.

Ante la polémica, Marta López ha defendido su derecho a invitar "a quien le dé la gana". Aunque lo que realmente le ha molestado no han sido las críticas, sino que su programa 'Tardear' haya publicado la posibilidad de que el rey emérito asista a su boda, alegando que sería paciente de su futuro marido.

Esta pregunta se la realizaron en la entrevista que ha dado en exclusiva en Lecturas sobre su boda, pero la esquivó. "Marta siempre nos ha pedido que no se hablara de este tema. Ha sido generosa y nos ha permitido que le hiciéramos esta pregunta, pero no ha contestado", reveló ayer en el programa el director de la revista, Luis Pliego.

| Mediaset

Pero la televisiva no ha podido esquivar esta pregunta en el programa vespertino, ya que Frank Blanco ha sido muy incisivo. El presentador no dudó en reprocharle al director de Lecturas, Luis Pliego, su intento de controlar el rumbo de la entrevista: "Tú conduce tu publicación que nosotros conduciremos este programa. ¿Nos dejáis conducir a nosotros la entrevista?. Sin antes de devolver la palabra a Marta, dejar una pulla final: "Nosotros retomamos la pregunta y que Marta conteste lo que quiera".

Tras la tensión, el conductor de 'Tardear' ha querido utilizar el humor, pero a la protagonista no le ha hecho mucha gracia. "Estoy contento de no ir a tu boda si es para que haya un asiento para Juan Carlos I". "Me hace cero de gracia. Esto me parece ya el colmo. Me daría vergüenza meter en esto a los pacientes de mi pareja", ha reprochado.

Marta López expresó su incomodidad asegurando que no la estaban respetando. Defendió con firmeza que la profesión de su futuro marido no era un tema sobre el que tuviera que pronunciarse. Finalmente, visiblemente molesta y resignada, zanjó el asunto con un contundente: "Haced lo que os dé la gana".

Finalmente, Frank Blanco ha defendido su labor como periodista: "Solo faltaría que yo en mi programa no pudiese acabar mi exposición. Nuestro trabajo es hacer preguntas y que cada uno conteste lo que quiera. No hay más. Lo que no puede ser es que no se pueda preguntar", ha sentenciado el comunicador.