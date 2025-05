Elsa Pataky reaparece en 'El Hormiguero' y confiesa lo que más echa de menos de España

El regreso de una de nuestras grandes estrellas a casa siempre es motivo de alegría y orgullo, y más si se trata de Elsa Pataky. La actriz ha pasado tanto tiempo fuera en diversos proyectos cinematográficos que a veces hasta se nos olvida que es talento español.

Pero a la propia artista no, y siempre lleva a nuestro país en su recuerdo. Como muestra de ello, Elsa Pataky ha decidido regresar a la producción española, a la que "tenía muchas ganas de volver". Lo ha hecho con la nueva serie 'Matices', que cuenta también con grandes actores como Maxi Iglesias, Luis Tosar o Juana Acosta, entre otros muchos.

La historia sigue a seis pacientes reunidos en una bodega aislada para completar un innovador tratamiento psiquiátrico. Pataky interpreta a una psicóloga "algo manipuladora", un papel que le atrajo especialmente por el reto de aprender a controlar las emociones y leer a las personas. En su visita al programa 'El Hormiguero', la actriz compartió detalles del proyecto y reveló, entre otras cosas, qué es lo que más echa de menos de España.

| Atresmedia

La actriz y modelo ha redescubierto todo lo bueno que tiene España tras su regreso. Como ella misma ha reconocido, después de tantos años viviendo en el extranjero, ha llegado incluso a "pensar en inglés", una señal clara de lo internacionalizada que está. Sin embargo, volver a su país le ha recordado que, pese al tiempo y la distancia, las costumbres nunca se pierden, porque regresar también es volver a sentirse en casa.

En ese hilo, Elsa Pataky confesó haber echado de menos especialmente un hábito y palabra que solo existe en nuestro país: "Me encantan las sobremesas. Es una palabra que no existe en otro idioma, y no se hace como aquí. El disfrutar después de una comida, pasarnos horas hablando, hasta la cena a veces. Charlar, disfrutar, eso no existe y es algo que he echado mucho de menos".

También compartió su opinión sobre uno de los aspectos que más valora de la vida en España: el estilo de vida mediterráneo. Para ella, no se trata solo de un clima agradable o de la cercanía entre las personas, sino de un conjunto de hábitos saludables profundamente arraigados en nuestra cultura. "Es algo muy del ambiente mediterráneo, algo sano que hace que envejezcamos mejor. Nuestra comida es maravillosa".