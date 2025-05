La breve reacción de David Broncano al conocer la visita de Melody a 'El Hormiguero'

En 'La Revuelta' no cesan los comentarios sobre Melody tras su plantón la semana pasada. Este miércoles, David Broncano reaccionó a la futura visita de la artista a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Fue una referencia escueta, pero que deja claro que la guerra sigue abierta.

Recordamos que Melody fue la primera en señalar a 'La Revuelta' tras sus comentarios: "No me parece, porque he visto que han hablado mucho de la salud mental y de que hay que cuidarse y no me gusta mucho esa doble moral. Se habla de eso, que yo pida un descanso y a mí se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla de mí diciendo que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente. No hay que burlarse del puesto y del número porque yo no me meto en las audiencias de cada uno", sentenciaba Melody.

Además, la artista confirmó que no irá a 'La Revuelta': "Ahora mismo no voy a ir. Voy a ir a los programas que a mí se me respeten y me den mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas porque como personas todos nos podemos equivocar, yo la primera, pero eso tiene que llegar también".

| RTVE

De este modo, David Broncano el martes negó dichas disculpas. "He visto que ha dicho que nos exigía disculpas para venir al programa, respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento", sentenciaba. "Ella dice que quiere ir a un programa donde la respeten y creo que la hemos respetado un montón", añadía.

Tan solo unos minutos después, Pablo Motos anunciaba en directo que Melody acudirá a 'El Hormiguero' el próximo miércoles 4 de junio. Una confirmación desde Antena 3 después de que saliese a la luz las negociaciones de la artista con 'De Viernes'. El programa de Telecinco podría pagarle hasta 150.000 euros por una entrevista en prime time.

No obstante, tras conocerse oficialmente la visita de Melody a 'El Hormiguero', David Broncano ha reaccionado de forma breve en 'La Revuelta'. "Hay que pensar algo para el miércoles que viene que va Melody, eh", decía el presentador en La 1 este miércoles. "Te van a hacer la ouija", bromeaba Grison en referencia a Pablo Motos y Melody.