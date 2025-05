Melody estalla contra David Broncano y exige disculpas para acudir a 'La Revuelta'

Melody ha reaparecido ante los medios tras diez días de silencio tras la final de Eurovisión. En una rueda de prensa, a la que ha acudido TVeo, la cantante ha tenido tiempo para mostrar todas sus impresiones tras quedar en el puesto 24 en el festival. Sin embargo, también ha aprovechado para responder a David Broncano tras unas desafortunadas palabras en 'La Revuelta'.

"Iba a venir Melody, por una vez. Eso estaba acordado desde hace dos meses. Se ha enfadado, no sabemos por qué", comentó David Broncano en 'La Revuelta'. "Me da rabia porque estaba hecho desde hace dos meses. Entonces ha llegado, se ha ido allí a su casa, ha bajado las persianas y está allí tranquilamente. Le deseamos que se recoloque tranquilamente", añadió el presentador en unas palabras que no han gustado a Melody.

De este modo, la cantante ha arrancado señalando a la prensa en general: "Me ha dolido un poco que algunos compañeros de algunas cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y mi actuación. Dejé muy claro que no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Al margen de ello, cuando he pedido algunos días de descanso, creo que por encima de todo está la salud mental".

| RTVE

"Ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo y que necesitase tiempo. No me parece, porque he visto que han hablado mucho de la salud mental y de que hay que cuidarse y no me gusta mucho esa doble moral. Se habla de eso, que yo pida un descanso y a mí se me vaya al cuello", añadía.

Además, ha hecho referencia directa al comentario de David Broncano: "Que se haga risa o burla de mí diciendo que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente. Yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo, pero creo que la salud mental no es para llevarla a humor. Cada uno luchamos con nuestra mochilita y eso hay que respetarlo, al igual que yo creo que respecto a los compañeros".

| RTVE

"No hay que burlarse del puesto y del número porque yo no me meto en las audiencias de cada uno. Yo respeto a cada una de las personas y me parece de muy mal sabor de boca que lleguen a reírse desde el propio canal y el propio artista que ha hecho que España se una por amor al arte", concluía Melody.

Minutos más tarde, tras ser preguntada por un periodista, Melody ha confirmado que no irá a 'La Revuelta': "Ahora mismo no voy a ir. Voy a ir a los programas que a mí se me respeten y me den mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas porque como personas todos nos podemos equivocar, yo la primera, pero eso tiene que llegar también".