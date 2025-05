Jorge Ponce se ve obligado a rectificar tras un dato falso expuesto en 'La Revuelta'

'La Revuelta' no es un programa convencional. Se trata de un espacio en el que puede ocurrir cualquier cosa durante la emisión, ya que el humor predomina y los filtros son mínimos. De hecho, no es raro que se vivan momentos tan surrealistas y estrafalarios que parecen sacados de un cuadro de Dalí. Pero precisamente en esa imprevisibilidad y desenfado reside su originalidad y su encanto.

Quien muchas veces es protagonista de estos momentos es Jorge Ponce con su inesperada sección. Aunque esta vez haya tenido que corregir un "dato falso" que surgió en medio de su sección. "El otro día se nos coló un dato falso", comenzó explicando nada más entrar al teatro.

Todo sucedió el pasado jueves, cuando el colaborador entró al escenario acompañado de una persona disfrazada de mando a distancia, que supuestamente era gallega, junto a una mujer autóctona de la región. Dirigiéndose a las críticas que reciben, afirmó con humor: "Aquí seremos tontos, poco profesionales, palmeros de Pedro Sánchez. Todo eso somos".

| RTVE

A continuación, ha explicado el proceso de selección del candidato: "Pedimos a una agencia de figuración que fuese gallego, lo único que tiene que hacer es serlo y si habla gallego, pues mejor". Lo que ocurrió fue que el figurante no articuló ni una sola palabra en gallego y el acento tampoco se correspondía. Además, aseguró ser de Compostela, en vez de Santiago. Algo que extrañó a los allí presentes.

Y no se equivocaban, ya que Jorge Ponce ha enseñado su ficha en el perfil de la agencia de figuración donde afirma que habla gallego. De hecho, la empresa se ha disculpado con 'La Revuelta': "Lo siento mucho, no ha sido intencionado. He buscado en la base de datos gente que hable gallego y me ha enviado un vídeo y todo". Sin embargo, lo gracioso vino después.

El protagonista afirmó que era de Toledo: "Soy de un pueblo de Toledo, pero se me da bien el gallego porque desde pequeño me gusta Luis Tosar y Luis Zahera". La declaración provocó risas en el plató y también compartieron el vídeo en las redes sociales, donde entonaron un mea culpa. "Pedimos perdón por un dato falso que dijimos el jueves pasado. Perdón por no ser el programa riguroso que se espera de nosotros".