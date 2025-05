David Broncano reacciona a las palabras de Melody tras estallar contra 'La Revuelta'

David Broncano ha reaccionado a las críticas de Melody a sus palabras hace una semana en 'La Revuelta'. La artista canceló su participación en el programa de La 1 tras desaparecer tras Eurovisión. Sin embargo, los chistes que se hicieron en el programa de David Broncano no han gustado nada a Melody.

"No me parece, porque he visto que han hablado mucho de la salud mental y de que hay que cuidarse y no me gusta mucho esa doble moral. Se habla de eso, que yo pida un descanso y a mí se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla de mí diciendo que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente. No hay que burlarse del puesto y del número porque yo no me meto en las audiencias de cada uno", sentenciaba Melody.

Además, la artista confirmó que no irá a 'La Revuelta': "Ahora mismo no voy a ir. Voy a ir a los programas que a mí se me respeten y me den mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas porque como personas todos nos podemos equivocar, yo la primera, pero eso tiene que llegar también".

| RTVE

Unas horas más tarde, se ha emitido 'La Revuelta', aunque estas palabras han pillado por sorpresa a David Broncano, teniendo en cuenta que el espacio se graba a las 17:30h y las declaraciones habían sido unos minutos antes. "¿Se ha enfadado? ¿Melody?", preguntaba el presentador, a lo que Grison respondía: "Dice que nos hemos metido con ella".

"¿Se ha enfadado ella con nosotros? ¿Esto es cierto?", volvía a preguntar el presentador y aquí intervenía Ricardo Castela: "Pero que admite disculpas".

"Hay que empezar a hacer el programa en directo para que yo me entere de las cosas porque vengo aquí y estoy vendido. A lo mejor ahora lo leo y me ha dicho 'hijo de put*, te rajo' y yo no puedo comentar", bromeaba David Broncano. "No, no, ella ha sido educada", aclaraba Ricardo Castela.

De este modo, David Broncano ha confirmado que responderá previsiblemente mañana: "Luego lo miro y si me ha citado respondo, pero la hemos invitado un montón de veces. Vino antes de Eurovisión, lo celebramos, luego se canceló un rato antes... No dijimos nada, además".