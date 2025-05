Nadie esperaba el dardo directo de Melody a Sonsoles Ónega, que reacciona en Antena 3

Después de varios días de ausencia y especulación tras su paso por Eurovisión, quedando 24, Melody ha roto su silencio en una rueda de prensa, a la que ha acudido TVeo. Emitida en varios programas, la cantante aprovechó su regreso para responder con claridad a algunas de las críticas que ha recibido en los últimos días.

Uno de los momentos más comentado de la rueda de prensa llegó cuando el turno de palabra lo tomó un reportero de 'Y ahora Sonsoles'. "Estamos en directo en Antena 3 en el programa de Sonsoles, enhorabuena por esa actuación. Has dicho que si volverías al festival con otras condiciones. ¿Con lo que has sabido a día de hoy cuáles serían esas condiciones y tienes miedo al estigma de quedar antepenúltima y te puede afectar negativamente a tu carrera?", preguntó el periodista.

Lejos de esquivar el tema, Melody se mostró firme: "Las condiciones yo creo que eso son cosas que se tienen que hablar internamente, no aquí, porque yo soy una profesional. Y no me preocupa porque mi trabajo ha estado sublime. Un artista que va a Eurovisión lo que se tiene que preocupar es de hacer un buen trabajo".

| Atresmedia

"Obviamente y voy a ser sincera, si me hubiese salido un gallo se me hubiese juzgado, me hubiesen ido al cuello, pero como Melody lo hizo cañón no se puede decir nada. No tengo miedo a nada. Lo que quiero en la vida es que mi gente tenga salud y seguir trabajando. Eurovisión ya pasa a un segundo plano", respondió con contundencia.

La tensión subió de nivel cuando Melody se dirigió directamente a la propia Sonsoles Ónega. "Y luego para Sonsoles, que le encanta a ella erre que erre, ay mi Sonsoles que le gusta... Yo vengo de haber sido una artista infantil, mi primer disco fue 'De pata negra' que vendí muchos y millones de discos", afirmó.

A su comentario le siguió, en el plató de Antena 3, la reacción espontánea de la propia presentadora, quien murmuró un irónico "sin comérmelo ni bebérmelo" mientras se le notaba incómoda. De este modo, Sonsoles Ónega respondía: "Le tenemos que mandar los programas porque hemos dicho exactamente lo que ella ha dicho, las condiciones".

"Nosotros que hemos hecho campaña por ella con las tías, entendiéndola perfectamente y entendiendo que eran las condiciones, de eso de lo que ella ahora no quiere hablar en público. Si te estábamos apoyando Melody", añadió, con tono de decepción.