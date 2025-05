Melody señala ahora los cambios que RTVE impuso en su actuación en Eurovisión

Melody ha reaparecido diez días después de la final de Eurovisión, en la que quedó en el puesto 24. La artista ha hablado en una rueda de prensa, a la que ha acudido TVeo, sobre todo lo relacionado con el Festival. Lo que pocos esperaban es que Melody revelase las imposiciones de RTVE respecto a su actuación con "Esa Diva".

"Me encanta analizar las cosas y ver en qué puedo mejorar. Más allá de esto ya no estoy en un nuevo proyecto y preparando el siguiente. Si yo no quiero aprender no voy a avanzar en la vida. Las autocríticas que tengo son las mismas que tenía en su momento y yo ya comenté con RTVE, pero no lo veían. Son las mismas", sentenciaba sobre las posibles mejoras en su actuación.

De este modo, ha dejado claro que quiso cambios en la actuación: "Desde un primer momento dije una serie de cosas: creo que esto sería, esto, esto, esto... Yo lo dije y lo he comentado y estas son las mismas que tengo ahora".

| RTVE

"Puedo contar que hay planos que se pierden en la actuación o el momento de la bata de cola no se aprecia y podría haber sido un planazo brutal. Yo he sufrido mucho con el telón. Hay cosas que no están de mi mano, aunque las he luchado y las he peleado", revelaba.

"Con mi candidatura en un principio todo el pueblo se ha volcado, pero también se ha juzgado mucho si yo soy muy española, si mis rasgos, suaviza un poquito esto, que no va a gustar... La coreografía la hemos cambiado cinco veces cuando no hacía falta", añadía Melody ante la prensa tras Eurovisión.

No obstante, también ha dejado claro que en cualquier caso no cree que la posición fuese justa: "Lo que menos me gusta de la candidatura es que yo no haya podido ser y no haya podido dar todo de mí. Pero si no puedo, porque no depende de mí y no puedo hacer nada, pero hay cosas que podría haber sido 'wow'. Pero eso tampoco justifica la posición".