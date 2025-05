Melody reaparece tras Eurovisión con un mensaje al rótulo de RTVE sobre la guerra

Melody ha reaparecido tras casi diez días apartado de los focos tras la final de Eurovisión. Después de quedar en el puesto 24, la artista decidió desaparecer para tomar unos días de descanso junto a su familia. Sin embargo, este lunes 26 de mayo, Melody ha reaparecido en una rueda de prensa ante los medios, a la que ha acudido TVeo.

"Tenía muchas ganas de que llegase este momento. Me sorprende muchísimo la que se ha liado. Algo muy grande ha pasado para que haya una expectación tan grande. Me siento bien y tranquila", eran sus primeras declaraciones.

No obstante, ha llegado el momento en el que Melody ha leído un amplio comunicado donde ha tratado todos los temas que se han hablado en la última semana tras Eurovisión. Uno de ellos ha sido, indirectamente, sobre el rótulo que emitió RTVE antes de Eurovisión sobre la participación de Israel: "Lo más importante profesionalmente hablando es la música, el arte y respetar el espíritu de paz con el que nació el festival de Eurovisión, que era de unir los pueblos a través de la música. Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico que yo no sé y de lo que no sé no voy a hablar. Yo voy a hablar de arte".

| RTVE

"Quiero dejar claro una cosa y es que lo que más deseo por encima de todo es que haya amor, haya paz. Ojalá esos conflictos que hay en muchos lugares del mundo se acabasen porque eso no debería de existir. Nos merecemos vivir en un mundo lleno de amor y que podamos disfrutar todos de la vida", añadía.

"Ese es mi rol como artista, poder poner mi granito de arena y que pongamos música para alegraros un poquito. Quería dejarlo muy claro, porque los derechos de las personas está por encima de todo y nos merecemos estar en paz y tranquilos. Por eso yo amo el arte, amo la paz y amo el amor, para que lo sepáis", ha dejado clara su postura Melody.