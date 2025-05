La confesión de Matías Prats sobre su primer día como presentador en TVE

Matías Prats ha reflexionado recientemente sobre su extensa carrera en el periodismo, que ya suma cinco décadas. En una entrevista en 'laSexta Xplica', el presentador de Antena 3 Noticias mostró una faceta más personal y emotiva. Matías Prats ha dejado claro el valor que concede al paso del tiempo y a la evolución profesional que ha vivido.

Con un toque de humor, Matías Prats rememoró su juventud y cómo ha cambiado su apariencia a lo largo de los años. "Con echar un vistazo a algunas de las fotos con las que hemos acompañado el informativo del mediodía, se da uno cuenta de la evolución, al menos en cuanto a estética[risas]", decía.

Además, reconoció que aquel joven que empezó con emisiones en blanco y negro ha dejado paso a "un señor bastante maduro que está enfrentándose probablemente a sus últimos años de profesional". A pesar de sus más de 50 años en el oficio, el comunicador no piensa retirarse todavía: "No lo quiero dar por seguro porque estamos muy a gusto, estamos bien y la dirección nos sigue apoyando".

| Atresmedia

Matías Prats también recordó el primer contacto que tuvo con la televisión: "Corría 1975, era un mes de mayo como este y yo entro en TVE de becario. Debería haber tardado más en poder acceder a la posibilidad de poder salir en pantalla, pero me la dieron y allí me encontré Victoria Prego, Joaquín Arozamena e Isabel Tenaille. Fue nefasto, era muy malo".

"No tenía experiencia, no tenía control, estaba nervioso y balbuceante. La fortuna es que no me vio ningún jefe y pude seguir", comentaba entre risas.

Mirando hacia el futuro, Matías Prats insistió en la necesidad de abrirse tanto a la experiencia de los veteranos como a la frescura que aportan las nuevas generaciones. "Hay que escuchar a las personas mayores que saben mucho, pero a los más jóvenes también porque ellos aportan novedad", sentenció

Para concluir, el periodista quiso dar las gracias a quienes han acompañado su trayectoria. "Hay que saber lo importantes que son en tu carrera los equipos, las personas que te rodean, porque sin ellos es imposible que puedas llegar al otro lado de la cámara. No sabemos quién está en ese otro lado, pero por lo que se ve, durante estos años ha habido gente que me ha recibido en sus horas con confianza y también con algo de afecto", concluyó.