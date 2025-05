'De momento no vislumbro el final': Matías Prats celebra sus 50 años en informativos

Antena 3 Noticias celebra el cincuenta aniversario de la primera aparición de Matías Prats en un informativo, superando las 10.000 ediciones presentadas.Una cifra en la que los últimos 27 años han correspondido a su presencia en Antena 3. Matías Prats es el primer periodista español que alcanza dicha cifra en la historia de la televisión en España e incluso a nivel europeo.

A lo largo de cinco décadas, la voz y la imagen de Matías Prats han acompañado los momentos más trascendentes de la historia de España y del mundo. El periodista, además, ha sido testigo privilegiado de los cambios operados en el sector televisivo.

Matías Prats ha estado presente en acontecimientos y coberturas como la muerte de Francisco Franco, el proceso de instauración de la democracia, el referéndum de la Constitución, los atentados de la banda terrorista ETA, el golpe de Estado del 23-F, la caída del Muro de Berlín, el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, el ataque a las Torres Gemelas en el 11-S, los atentados del 11-M, la declaración de alto el fuego de ETA, la abdicación del Rey Juan Carlos y la llegada de Felipe VI, la erupción del volcán de La Palma y el desastre de la DANA, entre otros.

| Atresmedia

Al respecto, el presentador recuerda como un momento clave de su trayectoria "sin duda, la primera vez que me puse delante de la cámara". "Era un chaval, inexperto y soso. Podía haber sido la primera y la última ocasión en participar en un informativo. Pero tuve el golpe de suerte de que ningún jefe, por lo que se vio, pudo seguir aquel primer informativo. Mis compañeros se esforzaron en corregirme y pude seguir. Aunque mi prueba de fuego fue el 23-F, en el que tuve que comentar el directo con las imágenes que nos llegaban del Congreso. Di paso, posteriormente, a las del momento del asalto. Mi trabajo, lo confieso, no fue de nota", rememora.

Sobre sus 27 años en Antena 3, Matías Prats recuerda que su llegada tuvo mucho que ver con "la fuerza y la ilusión que pusieron para que yo viniera a esta casa todos los que habían sido mis compañeros, empezando por la propia Susanna Griso, Jesús Hermida, Olga Viza... Fue un cambio transcendental en mi carrera. Hay que recordar que llevaba 23 años en la televisión pública y dar ese salto era un gran reto, pero también una buena oportunidad para crecer en un entorno distinto y más competitivo".

| Atresmedia

Además, la imagen de Matías Prats también ha sido una referencia en la información deportiva en espacios como 'Estudio Estadio', 'Europa en juego', 'Territorio Champions' o 'Champions Total'. Como periodista, Prats cuenta con una sólida experiencia en la cobertura de eventos deportivos: seis Campeonatos del Mundo de Fútbol y seis Juegos Olímpicos, entre los que destaca Barcelona 92.

Reconocimiento a un periodismo equilibrado y libre

Matías Prats también ha contado con el reconocimiento de la audiencia y del sector, así como de sus compañeros y de la sociedad civil. Es el personaje televisivo más galardonado con 10 premios de la Academia de la Televisión, 9 TP de Oro, Premio Nacional de Televisión, Premio Ondas, Premio Camilo José Cela, Micrófono de Oro, Premio del Club Internacional de Prensa (CIP), Premio Cambio 16, Premio Averroes, Antena de Oro, Premio Protagonistas, Premio Manuel Alcántara, Premio Fernández Latorre, Premio Fundación de la Guardia Civil y embajador de la marca Ejército, entre otros galardones.

Además, el presentador de Antena 3 Noticias, a cuya cadena lleva vinculado desde 1998, ha recibido la recompensa del público, como han demostrado sus audiencias. En 2003 Prats consiguió que Antena 3 Noticias 2 desbancase al informativo de la cadena pública de forma sostenida. Marcó un hito histórico en nuestro país, siendo la primera ocasión en que una televisión privada se impuso en liderazgo a TVE en dicho campo.

| Atresmedia

Tras su paso a la edición de Fin de Semana en 2014, junto a Mónica Carrillo, ésta se ha convertido en la opción informativa más vista por quinto año consecutivo. Antena 3 Noticias Fin de Semana, con un 16%, 1.644.000 seguidores y 2.699.000 espectadores únicos. Lidera esta temporada y ha experimentado un crecimiento de +0,5 puntos a lo largo de 2025.

A lo largo de estos años, Matías Prats ha hecho del repaso a la actualidad una garantía de periodismo equilibrado y libre. La agilidad, empatía y sentido del humor han sido sus principales signos de identidad, que le han merecido el respeto y el cariño de la audiencia y de sus compañeros.

Su balance, además, es rotundo: "Han pasado años desde aquel paso y ahora, con la perspectiva del tiempo transcurrido, puedo decir que fue decisión de las más importantes y decisivas de mi vida. Me siento muy afortunado de haber podido contar la Historia durante tanto tiempo, de haber podido conectar con generaciones enteras y vamos a seguir insistiendo. De momento no vislumbro el final, así que me van a tener que soportar todavía un poquito más".