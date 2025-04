Roberto Leal desvela qué tres presentadores se niegan a participar en 'Pasapalabra'

Roberto Leal es uno de los rostros más queridos como presentador de la televisión. En su largo recorrido como comunicador, su gran empuje fue como presentador de 'Operación Triunfo 2017'. Allí, conquistó el corazón de los concursantes y de todos los espectadores con su sonrisa y alegría.

Meses más tarde de cerrar su primera edición como maestro de ceremonias del talent show, el periodista protagonizó una impactante portada de Men's Health. Ahora, siete años después, el sevillano ha vuelto a marcar músculo en la portada a sus 45 años.

En la revista, también ha repasado su trayectoria profesional y de su labor actual al frente de 'Pasapalabra', que sigue cosechando buenos datos de audiencia cada día. "Bueno, he tenido la suerte de que mi carrera ha ido muy sincronizada con esa imagen. He tenido la bendita carambola de estar en programas familiares y blancos, que tenían mucho que ver conmigo y que, además, han ido muy bien: Operación Triunfo, Pasapalabra".

Respecto a este último concurso, el presentador ha desvelado qué figuras de Atresmedia le han dado la negativa a participar en 'Pasapalabra'. Todo ha sucedido cuando el periodista le ha preguntado sobre algún "concursante soñado" que le gustaría que participara en las pruebas.

| Antena 3

El sevillano no se ha cortado y ha señalado lo siguiente. "Voy a tirar por los de la casa que no vienen, a ver si lo consigo ya", ha comenzado desvelando. "SusannaGriso, que no ha venido todavía en cinco años. Josep Pedrerol, otro que tampoco ha venido en todo este tiempo, y Mónica Carrillo. Son ahora mismo los tres que me han dado un no rotundo a venir".

Así, Susanna Griso, Mónica Carrillo y Josep Pedrerol no estarían dispuestos a enfrentarse a la pista musical, entre otras pruebas del formato. Aunque esta no es la primera vez que el andaluz hace un llamamiento público a sus compañeros. En el año 2021, Roberto Leal visitó 'Espejo público', el espacio de Susanna Griso, y no dudó en declarar lo siguiente. "Mucha gente, no miro a nadie, no quiere venir a Pasapalabra porque piensa que se equivoca..."

Sin pelos en la lengua, también reveló en el magazine vespertino que otra de las presentadoras que no se atreve a acudir a 'Pasapalabra' es Sandra Golpe, actual presentadora de las noticias de las 15:00 de la tarde. Susanna Griso, al escuchar esto, definió a su compañera y a ella como "las gallinas de Antena 3, las cobardes".

| Atresmedia, tveo.e-noticies.cat

Por su parte, Josep Pedrerol afirmó en el podcast de Club 113 que se niega rotundamente a acudir a 'Pasapalabra'. Sus razones principales son la presión que implica enfrentarse a las pruebas y su falta de preparación ante las preguntas que se evalúan en el programa. La última vez que Roberto Leal insistió a Josep Pedrerol fue en enero de este año, tras la visita de José Álvarez.

"Josep, tienes que venir. Un líder tiene que venir al programa líder, así que los líderes se juntan. Dios los cría y ellos se juntan", declaró el invitado mirando a cámara en el programa de Roberto Leal.