Sofía Suescun abandona en directo 'Socialité' por lo que está a punto de emitirse

Sofía Suescun ha decidido no seguir en su guerra con Adara Molinero. La colaboradora ha abandonado el plató de 'Socialité' sin entrar en polémicas ni responder a los recientes ataques lanzados por Adara Molinero. Sofía Suescun, lejos de alimentar el enfrentamiento, ha optado por marcharse tras finalizar su sección, dejando a los presentadores, Antonio Santana y María Verdoy, con la palabra en la boca.

Las jóvenes tienen una larga historia de desencuentros. Aunque sus caminos se han cruzado en múltiples ocasiones dentro del universo reality, lo suyo nunca ha sido una amistad. Una última provocación por parte de Adara Molinero, que criticó a Sofía Suescun por sus relaciones pasadas, pero también por su vínculo con su madre, Maite Galdeano, parecía el desencadenante perfecto para un nuevo encontronazo en televisión.

Sin embargo, Sofía Suescun sorprendió a todos eligiendo la vía opuesta en 'Socialité'. Una vez terminada su sección en la que repasa los últimos acontecimientos de 'Supervivientes', los presentadores le propusieron a Sofía Suescun quedarse un poco más para ver y comentar las declaraciones de Adara Molinero. Pero la respuesta fue un "no" rotundo, aunque expresado con simpatía.

| Mediaset

"María, sabes que te como la cara, pero sabéis lo que me gusta comer y el hambre que tengo. Me ha mandado Kiko una foto en la carnicería del pueblo y me espera una comida en casa. Lo siento mucho, pero se me va a poner fría", justificó entre sonrisas, haciendo alusión al festín que le esperaba junto a su pareja.

Ante su negativa, María Verdoy no insistió y despidió a Sofía Suescun con humor: "Está en tu mano querer quedarte a verlo con nosotros. Traducimos que la comida está por encima de Adara y de este vídeo". Poco después, Sofía Suescun abandonaba el plató de 'Socialité' con buen tono, pero sin entrar al trapo.

Eso sí, la opción de pronunciarse sigue abierta. Como recordaron los dos presentadores, 'Socialité' no cierra la puerta a una futura réplica de Sofía Suescun: "Hoy no ha querido contestar ni estar presente, pero estaremos cerca de ella. Si en algún momento quiere, aquí tendrá su programa".