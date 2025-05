Nadie esperaba las palabras de Adara Molinero contra Sofía Suescun y su madre

La rivalidad entre Adara Molinero y Sofía Suescunparece no tener freno. Tras coincidir en 'Supervivientes All Stars', las tensiones entre ambas han seguido creciendo fuera de la isla. Las últimas acusaciones que han avivado el enfrentamiento han sido las de la navarra en 'Socialité'. En este programa, la colaboradora dejaba caer que la televisiva tiene dificultades para mantener relaciones sanas y debería reflexionar sobre su actitud. Tras esta guerrilla pública, Adara Molinero no ha dudado en contestar arrojando más leña al fuego.

Lo ha hecho en su podcast 'En las mejores familias' sacando a relucir la mala relación que la influencer tiene con su madre, Maite Galdeano. "Me hace muchísima gracia cómo una persona puede juzgar o dar lecciones de moral cuando su propia vida está hecha un auténtico desastre", comenzó subrayando en el espacio de Mtmad.

"Ella dice que siempre acabo mal con todo el mundoy realmente han salido tres ex míos mataos. He estado con más personas, personas decentes que no salen por televisión a hablar de mí y he acabado bien", prosiguió respondiendo a todas y cada una de las acusaciones.

| MTMAD

"Ella no está para hablar de ex porque tiene un currículum bastante extenso y te has matado y sacado los ojos con ellos. Tampoco está para hablar de relaciones de madres e hijos", expresó la televisiva haciendo referencia al revuelo que hubo este verano entre Sofía Suescun, su pareja y su madre.

Adara Molinero asegura que fue muy generosa con la influencer cuando salió todo este tema y que ahora no ha recibido lo mismo a cambio, viendo con claridad la clase de persona que es la exconcursante de 'GH 16'. Pero las graves acusaciones se han producido al final.

"La diferencia entre tú y yo es que yo tengo relación con mi madre y tú has desechado a la tuya como a un perro. No has tenido miramiento ninguno", sentenció la madrileña alimentando aún más la tensión en el conflicto entre ambas.

Este intercambio de reproches no hace más que confirmar el distanciamiento entre quienes un día fueron amigas. La ruptura comenzó cuando Adara entró en 'Supervivientes 2023' y Sofía tomó partido por Asraf Beno, calificando a la hija de Elena Rodríguez de "torpe". Desde entonces, ambas influencers han mantenido un constante cruce de críticas.