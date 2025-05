Sale a la luz la mala relación entre Adara Molinero y su madre: el verdadero motivo

La relación entre Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez, vuelve a estar en el punto de mira. Lo que en ocasiones ha parecido un vínculo fuerte y cómplice, ahora atraviesa una nueva etapa de desencuentro marcada por reproches y heridas abiertas que aún no cicatrizan. Ambas han decidido exponer este nuevo capítulo en su programa de Mtmad, 'En las mejores familias', donde la conversación, lejos de acercarlas, ha dejado patente la distancia emocional entre ellas.

Parece ser que el conflicto gira en torno a una intervención de Elena Rodríguez en un tema relacionado con el hijo de Adara Molinero, nacido de su relación con Hugo Sierra. Un gesto que, según parece, no fue bien recibido por la concursante de realities.

Sin revelar los detalles concretos, madre e hija trataron de abordar el tema en su canal de Mtmad, aunque con evidente tensión. Elena Rodríguez fue la primera en reconocer el mal momento: "No estamos en uno de nuestros mejores momentos como hija y madre. No se puede contar todo pero yo lo que hice lo volvería a hacer".

Unas palabras que desencadenaron la reacción de Adara, quien no ocultó su sorpresa ni su desacuerdo: "Pues nada lo cuento si quieres. Como dices que lo volverías a hacer".

El cruce de declaraciones continuó con Elena insistiendo en su postura de madre protectora: "No, no hace falta. No se puede contar todo y si lo cuentas salimos perdiendo las dos. Yo solamente te digo que cuando sienta que alguno de mis hijos necesita que entre en acción, yo lo voy a hacer. Y lo voy a volver a hacer", dijo, asumiendo las consecuencias de sus actos. Adara Molinero, molesta, dejó clara su decisión: "Pues no te contaré nada más".

De este modo, Elena Rodríguez explicó su necesidad de intervenir cuando cree que sus hijos corren algún riesgo: "A grosso modo a ti te pasa algo y yo me meto. Tú, como mujer adulta, me dijiste que no me tenía que haber metido porque ya eres una mujer. Entonces yo entiendo que tienes absolutamente toda la razón pero también entiendo por otro lado que yo hay cosas que no tengo por qué saber. Porque si las sé, sacaré las uñas como madre y estoy segura que tú como madre, el tiempo... El tiempo me dará la razón".

Sin embargo, Adara Molinero no estaba dispuesta a justificar la actuación de su madre: "Forzaste algo que iba a pasar igualmente, no hacía falta". Elena Rodríguez, por su parte, apeló al miedo como motivación: "¿Tú sabes lo que es el miedo? Pues eso sentí yo".

"Yo por ejemplo no puedo tener a mi hijo en una habitación de cristal", sentenció Adara Molinero. Ante eso, Elena Rodríguez, emocionada, advirtió: "No sigas por ahí, no sigas. Para mí mis hijos son lo que más quiero en la vida, mis hijos están por encima de mí".

"Quiero que te quede claro. No es forzar situaciones, pero si yo veo una situación en la que pienso que me debo de meter, lo siento pero me meto. Lo volvería a hacer, entonces para que no vuelva a pasar yo me quedo en el papel de madre", concluyó, con tensión, Elena Rodríguez.