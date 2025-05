'Fiesta' saca a la luz la inesperada relación entre Adara Molinero y Manuel Cortés

'Fiesta' ha sacudido el mundo del corazón este sábado 10 de mayo con una revelación que pocos podían imaginar: Manuel Cortés y Adara Molinero podrían estar iniciando una relación sentimental. Lo que parecía una amistad forjada en 'Supervivientes' podría haber evolucionado en algo más. De hecho, todo apunta a que la chispa se encendió durante la reciente Feria de Abril en Sevilla.

El encargado de soltar la bomba ha sido Jorge Moreno, redactor de 'Fiesta', quien trajo la información, pero también imágenes que apoyarían su exclusiva. "Me llaman por teléfono, estoy en un sitio y me dicen ‘estas dos personas se están liando ahora mismo’. Lo tengo todo en este teléfono", explicó el periodista, detallando cómo recibió el aviso y se dirigió al lugar para capturar pruebas del encuentro entre Adara Molinero y Manuel Cortés.

En las imágenes compartidas, se percibe una evidente cercanía entre ambos. "La secuencia es clarísima porque están a esta altura", comentó Jorge Moreno mientras enseñaba el contenido en pleno directo. Aunque no se vio un beso, el ambiente que los rodeaba no dejaba lugar a dudas. "Había gente que decía que se habían besado, pero yo no les vi", matizó el redactor, dejando entrever que lo que sí se captó fue una fuerte complicidad.

| Mediaset

Testigos presentes también habrían notado lo mismo: risas constantes, miradas cómplices y gestos que daban a entender que entre ellos había algo más que camaradería. "La gente se estaba percatando de que estaban muy juntos, que no paraban de reír, que se intercambiaban sonrisas…", relató Jorge Moreno ante una mesa de colaboradores que no tardó en reaccionar.

"Ahí hay rollete", sentenciaron algunos tertulianos, a lo que el propio Jorge añadió: "Tenían muy buen rollo y veía susurros entre ellos". Sin embargo, esta aparente conexión no está exenta de matices curiosos. Alexia Rivas fue quien se encargó de destacar uno de ellos: "Manuel Cortés es íntimo de Bosco, que es el exnovio de Adara, porque estuvieron los tres juntos en 'Supervivientes'".

En la tarde, 'Fiesta' con Emma García se mantuvo en audiencias con un flojo 8,5% y 690.000 espectadores en Telecinco. El programa de Emma García consiguió picos por encima del 10% en algunos minutos.