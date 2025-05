'D Corazón' señala el motivo por el que aún no se ha cerrado el caso de Anabel Pantoja

La continuidad del procedimiento judicial que afecta a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, ha generado un aluvión de titulares en los últimos días. Sin embargo, desde 'D Corazón', uno de sus colaboradores, Euprepio Padula, ha querido matizar el alcance real de esta decisión judicial que mantiene abiertas las diligencias del caso.

Lejos de sumarse al sensacionalismo, Euprepio Padula, que es abogado, ofreció una lectura serena de la situación. En su intervención en 'D Corazón', explicó que la decisión de no archivar la causa no debe interpretarse como un golpe inesperado para los implicados. "Es normal que no se haya archivado. En el sentido de que estamos hablando de algo muy serio", declaró con contundencia.

La investigación, iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, analiza las lesiones que sufrió Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La gravedad de los hechos es, para Euprepio Padula, razón suficiente para que el procedimiento continúe: "Es un asunto tan grave como que un bebé salga con alguna lesión o moratones. Es un tema muy serio. A mí me parecía imposible que, realmente, no se profundizara en la investigación".

| RTVE

Aun así, Euprepio Padula quiso enviar un mensaje de tranquilidad desde 'D Corazón': "Tanto Anabel como David pueden estar tranquilos". "Una cosa clave y que no influye positivamente, ni para David Rodríguez ni para la Justicia, es que se hable de todo esto", subrayó.

El colaborador también hizo una reflexión sobre el impacto que puede tener la opinión pública en procedimientos que exigen rigor y cautela. "La Justicia es lenta y cuando hay algo tan grave, porque no es un tema frívolo y no se le debe quitar peso, hay que investigarlo. Puede que no haya ningún tipo de responsabilidad, pero toca profundizar en ello", añadía.

Además, Jorge Borrajo recordó que desde el inicio del proceso, la magistrada había establecido un plazo concreto: "Desde el primer momento, la juez dijo que se iba a dar seis meses de plazo para investigarlo bien. Será en junio cuando se cumpla esta fecha", explicó. Euprepio Padula apoyó esta aclaración: "Claro, para archivarse, primero deben terminar las investigaciones".