José Manuel Parada es tajante en 'D Corazón' con Isabel Pantoja tras anunciar demandas

La reciente ofensiva judicial de Isabel Pantoja ha sacudido el panorama mediático. La artista ha iniciado acciones legales contra varios rostros conocidos del mundo televisivo, entre ellos Kiko Matamoros, Laura Fa o Dulce Delapiedra. La noticia fue confirmada en 'La Familia de la Tele' el viernes 23 de mayo y, desde entonces, no ha dejado de generar reacciones.

Uno de los comentarios más sonados ha sido el de José Manuel Parada, que no ha dudado en expresar su asombro ante lo que considera un movimiento contradictorio por parte de la tonadillera. En 'D Corazón', el tema ha sido detallado por el redactor Sergio Recio: "Hemos escrito esta mañana al abogado de Isabel Pantoja. Nos ha confirmado que existe esta macrodemanda. Las razones que nos ha dado son que considera que se ha invadido su intimidad a la hora de hablar del tema de su salud".

El periodista también leyó parte de la argumentación esgrimida por el entorno legal de Isabel Pantoja, que da cuenta del mal momento personal que estaría atravesando la artista. "Lleva años en un segundo plano, fastidiada por dolencias y con un fuerte coste psicológico. Únicamente quiere centrarse en relanzar su carrera musical. Precisamente, informaciones sobre estas cuestiones le perjudican seriamente", añadía.

| Mediaset

En el plató de 'D Corazón', Luis Pliego fue claro al rechazar el uso del término "macrodemanda", al considerarlo inadecuado desde el punto de vista jurídico: "Vamos a ser rigurosos. Este término no está en el ordenamiento jurídico español. No puede poner una macrodemanda, porque no funciona así".

"Puedes poner 50 demandas a 50 personas o medios. Pero no coger un dosier y eso es una macrodemanda. Eso no existe. No podemos engañar a la gente. Además, la demanda no ha sido puesta todavía, no se ha presentado ni se han admitido a trámites", añadía.

Por su parte, Susana Jurado apuntó que sí se habrían presentado ya en Madrid, aunque todavía estarían pendientes de ser admitidas. "No sé a cuántas personas ha denunciado", aclaró. Luis Pliego insistió en que hay que tratar el tema con rigor: "No se puede decir que han demandado a alguien por hacer una parodia".

| Atresmedia

Por su parte, Javier de Hoyos intentó suavizar la polémica sobre el término "macrodemanda", alegando que se trata de una convención comunicativa más que legal. "Lo que explicaba Silvia Taulés era para que Isabel Pantoja va a poner muchas demandas", decía el periodista, defendiendo a 'La Familia de la Tele'.

Sin embargo, la intervención más tajante llegó de la mano de José Manuel Parada, quien lanzó una pregunta cargada de ironía que dejó sin palabras a algunos presentes. "¿Y a sus hijos no los demanda? Porque nadie ha hablado sobre cosas más tremendas de ella que sus propios hijos. Ningún periodista", decía en 'D Corazón'