Juan del Val señala el siguiente paso de Melody tras su desaparición tras Eurovisión

Más de una semana después del varapalo de España en Eurovisión, con Melody en puesto 24 con la canción "Esa Vida", la atención sigue centrada en su figura. Y no solo por el resultado, sino por su controvertida desaparición tras el certamen. Mientras se espera que este lunes rompa su silencio en una rueda de prensa, algunos ya se han adelantado a imaginar lo que dirá, como Juan del Val en 'La Roca'.

Melody tenía previsto comparecer ante los medios el lunes posterior a Eurovisión, pero finalmente decidió posponer su intervención, solicitando un tiempo de pausa a RTVE. Sin embargo, su reaparición no se dio en la cadena pública, sino en Telecinco, a través de una fugaz declaración en 'Vamos a ver'. Este gesto, sumado a su silencio durante varios días, ha sido interpretado por muchos como una señal de descontento con la gestión de RTVE.

Pilar Vidal fue una de las primeras en opinar en el debate de 'La Roca', apuntando al posible malestar de Melody: "Seguro que está molesta. Había una ilusión y unas emociones, y ha habido determinadas cosas que creo que explicará y con las que no ha estado de acuerdo. Si se ha pedido que se revise el televoto. Imaginaos a ella, que ha estado allí y que lo ha sufrido. Creo que hay determinadas cosas que criticará. Ella no se calla nada".

| Europa Press

"Hay dos cosas. Melody lo ha hecho muy bien hasta el final lo de ser muy folclórica. Es decir, ese sentido de cebar que va a hablar, que no se sabe muy bien su opinión. Este cebo me parece genial que lo haga. Además, es lógico que exprese malestar. Lo que no me parece normal es que vaya muy ilusionada, quede la 24 y diga que no ha pasado nada. Que se note el enfado", añadía Berni Barrachina.

Nuria Roca, por su parte, planteó si este prolongado silencio ha jugado en su contra, alimentando todo tipo de rumores. "Ha dejado entrever un poco que hay problemas políticos detrás. Ella puede decir que ha quedado en esa posición por la postura de RTVE con el conflicto con Israel", añadía Berni Barrachina.

| Atresmedia

Sin embargo, fue Juan del Val quien lanzó la predicción más tajante: "Yo pronostico una cosa, que a lo mejor me equivoco, mañana lo veremos. Cuando le dice al reportero que no se preocupe, que responderá sobre la política, el televoto y demás. De este cebo, lo que veo, es que no va a decir absolutamente nada mañana. No se va a pronunciar, al tiempo".

"El análisis que dirá es que este es un paso más en su camino, que es una carrera muy larga. Pero no va a hablar del conflicto israelí o lo que haya dicho o no RTVE", concluía Juan del Val el debate en 'La Roca'.