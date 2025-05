Ricard Ustrell anuncia su ausencia en 'Col·lapse' y ya tiene sustituto en TV3

El próximo sábado 31 de mayo, Àngel Llàcer tomará el relevo de Ricard Ustrell como conductor de 'Col·lapse' en TV3. Aunque el cómico ya tiene experiencia en la cadena, donde ahora presenta el concurso 'Soc i seré', esta será su primera vez al mando del programa de entrevistas y actualidad. Un cambio motivado por el viaje profesional la próxima semana de Ricard Ustrell junto al President de la Generalitat, Salvador Illa, que lo llevará por Japón y Corea del Sur.

La noticia se dio a conocer al final del último programa, con Àngel Llàcer ya presente en el plató de 'Col·lapse'. "La semana que viene yo estaré aquí. Tú no tendrás que hacer nada. No te preocupes. Por una vez en la vida no controlarás nada", le aseguró el cómico al Ricard Ustrell. El presentador, con humor, hizo referencia al traje formal que llevaba Àngel Llàcer: "¿Vas a ir vestido así?", a lo que el cómico respondió entre risas: "Sí, ¿no vengo guapo?".

Durante la charla con las Mamarazzis, Lorena Vázquez y Laura Fa, Àngel Llàcer desveló algunos de los contenidos que prepara para su noche como anfitrión. Confirmó que ya tiene cerrada la lista de invitados, empezando por el propio presentador: "Ya tengo todos los invitados y entrevistados cerrados. El primero es Ricard Ustrell". "Como Ricard siempre es tan misterioso... Yo quiero que la gente sepa quién es", añadió con intención.

Además, adelantó que uno de los protagonistas del programa será un testimonio que ocultará su identidad. También contará con la presencia del imitador y humorista Carlos Latre. Según Àngel Llàcer, "es la primera entrevista que concede después del fracaso de Telecinco", algo que sorprendió al propio Ricard Ustrell, que admitió que llevaban tiempo intentando entrevistarlo.

El periodista Jordi Basté completa la lista de invitados destacados. La elección no pasó desapercibida para las Mamarazzis, que bromearon preguntando a Ricard Ustrell: "¿Viene porque tú no estás?". "No lo sé", respondió él, antes de reírse y decir: "Ponlo al final, ponlo al final...".