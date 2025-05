Carlos Latre se pronuncia alto y claro después del fracaso de 'Babylon Show'

'La noche golfa', el programa de Miguel Lago, sigue recibiendo a sus mejores invitados todos los domingos en Telemadrid. Esta vez visitó el espacio Carlos Latre, el imitador más famoso de la televisión y uno de los rostros más queridos de los espectadores.

Durante la entrevista, no faltaron ni el humor ni las numerosas imitaciones que el humorista tiene en su repertorio. También hubo espacio para hablar sobre 'Babylon Show', un programa que no terminó de cuajar, y la escasa paciencia que caracteriza la televisión actual.

Recordemos que 'Babylon Show' fue el programa con el que Carlos Latreintentó conquistar el access prime time de Telecinco. La feroz competencia de formatos consolidados como 'El Hormiguero', y la llegada de 'La Revuelta' complicó su éxito. Tras solo tres semanas en emisión, Telecinco decidió cancelar el espacio.

| Mediaset

A pesar de la competencia, el presentador ha declarado en varias ocasiones que "yo no hago guerras, yo hago televisión". Por ello, aunque su propio programa no acabó funcionando, "intenté hacerlo lo mejor posible y creo que con el tiempo el programa se hubiera hecho. Era una masa que no la dejaron ni meterla en el horno".

Miguel Lago le preguntó que cómo se afronta esto. A lo que el invitado respondió: "Televisivamente no pasa nada porque el 95% de los formatos no funcionan". Aunque lamentó la poca cancha que las cadenas dejan a los formatos. "En este país televisivo que tenemos la paciencia no existe. Todos los grandes éxitos y formatos de la televisión se les ha dado más de 100 programas, y tras eso, el programa está hecho".

Un reto para él no solo por la lucha de audiencias, sino también por su propia figura. "Yo tenía que convencer a una audiencia que me decía que era imitador no presentador y que por qué me metía en esto. Si tú eres imitador, te mueres imitador en este país. No tienes derecho a evolucionar ni a mejorar".

Para su fortuna, esto le sirvió de aprendizaje. "Por suerte, llevo 26 años en el mundo de la televisión donde he podido hacer de todo, desde 'Los mundos de Chema' hasta 'Tu Cara Me Suena'". "He tenido la suerte de hacer más éxitos que fracasos", sentenció Carlos Latre.