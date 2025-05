La confesión de Juan del Val en 'El Hormiguero' sobre su relación con Nuria Roca

El programa de 'El Hormiguero' no solo es un formato de entrevistas. En los últimos años, ha implementado nuevas secciones como la tertulia, que llegó para quedarse. En ella, varios colaboradores debaten sobre los temas de actualidad.

En el programa del jueves, 22 de mayo, Pablo Motos introdujo en el debate un concepto que se ha vuelto viral en Reino Unido. Se trata del término 'ick', utilizado para justificar rupturas amorosas. Tamara Falcó se encargó de traducirlo al español para que todos pudieran comprender su significado: "Significa asqueroso, es como una sensación".

Se refiere a pequeños gestos o hábitos que, aunque parezcan insignificantes, pueden servir como excusa para poner fin a una relación. Algunos ejemplos incluyen llevar una sudadera atada a la cintura, comer edamame, estirarse o comprobar la temperatura del agua antes de meterse.

"El que ha escrito esta noticia es gilipollas", aseguró Pablo Motos entre risas. A lo que Juan del Val contestaba: "Pues te voy a decir una cosa. Será gilipollas, pero yo creo que hay un montón de razones para dejar a una persona. Por ejemplo, comer edamame".

| Atresmedia

Fue al mencionar este pequeño detalle cuando Nuria Roca entró en la conversación relatando que cuando están en un restaurante, ella es la única que se come el edamame. Muchas veces, raciona este alimento y se reserva algunos para comerlos después, pero cuando llega el camarero y pregunta si puede retirarlo, Juan del Val responde rápidamente que sí, aunque ella lo haya dejado para comerlo después. "Pues me lo dejas a mí", reprochó la tertuliana a su marido.

"Yo creo que las relaciones se deben romper por estas cosas", insistía Juan del Val con cierto humor. Además, añadió otra razón por la que dejar a tu pareja: comer queso de postre. "Y eso que lo hace mi mujer, ¿vale?", reveló el polémico. "Pues mira, un día voy a estar comiendo toda la noche edamame y queso", amenazó Nuria Roca.

"Y no ha dejado a su mujer por ninguno de los temas que dice que hay que dejar a las a la pareja", valoró Cristina Pardo después de que Juan del Val enumerara actitudes que le molestan. "No, yo no he dejado a Nuria por ninguno de los temas. Es un poco por el espectáculo, porque mi mujer es prácticamente perfecta", afirmó el tertuliano.