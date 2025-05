Miguel Ángel Revilla frena a Pablo Motos para desmentir un bulo sobre su persona

En pleno ojo del huracán, Miguel Ángel Revilla ha regresado a la que ya considera su casa para conceder una de las entrevistas más esperadas. El político visitó 'El Hormiguero' tras hacerse pública la intención de Juan Carlos I de presentar una demanda, y tan solo unos días después del fallido acto de conciliación del pasado 15 de mayo. En este paso previo, solo acudió el cántabro y por parte del rey emérito solo asistió su procurador, pese a que Juan Carlos I se encontraba en España. Con esto, Revilla no se retractó de sus declaraciones manteniéndose firme: "Yo no he mentido".

Como puede intuirse, la noche de ayer fue complicada para el expresidente de Cantabria, y así lo reconoció nada más sentarse en el programa de Antena 3: "Es un día complicado". Aunque sus abogados le recomendaron estar "sereno y tranquilo" en su ya extensa y recurrente visita.

"Estoy con una paz interior, que es lo que a mí me importa, y con la conciencia tranquila", aseguró Miguel Ángel Revilla al referirse a la denuncia por injurias del rey emérito. Como es habitual, habló con libertad sobre todos los temas, incluidos los bulos que han circulado en su contra tras hacerse pública la querella. "Quiero aclarar ciertos bulos de alguna cadena o radio que se enfadan porque vengo mucho aquí", añadió.

| Atresmedia

Es más, el político relató que, con motivo de su vigésima visita, el programa de Pablo Motos quiso regalarle un reloj valorado en 5.000 euros, pero él se negó. "Revilla no cobra por venir a las televisiones", exclamó con firmeza recogiendo un gran aplauso del público.

Con esto, Pablo Motos aprovechó para confirmar lo dicho. "Jamás le he pagado a ni un solo invitado un euro. Aquí la gente viene porque quiere". Y recalcó apoyando a su amigo: "Dinero aquí jamás has cobrado".